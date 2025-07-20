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Футбол Спорт

Заур Тедеев: "Не хватило игроков, которые более активно действовали бы на флангах"

САМАРА. 20 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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После ничьи с "Крыльями Советов" (1:1) главный тренер "Акрона" Заур Тедеев поделился мнением о том, чего не хватило тольяттинцам для победы в областном дерби:

"Всех благодарю за этот большой праздник. Когда звучит гимн России, всегда это вызывает дополнительные эмоции. Начало чемпионата. Надеюсь, он будет увлекательным, увлекательнее, может быть, даже чем прошлый, посмотрим.

Что касается игры, то тяжелый был матч, безусловно. Подошли к нему немножко неожиданно. Мы все-таки уверены были и надеемся, что исправим быстро эту ситуацию.

Нам нужна конкуренция в команде. Это очень важно. Сегодня явно было видно, что как раз не хватило игроков, которые более активно действовали бы на флангах. Для нас важно именно найти, скажем так, еще сильнее фланговых нападающих, чтобы мы могли равноценно заменять. Надеемся, все будет лучше в скором времени".

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