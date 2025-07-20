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Футбол Спорт

Магомед Адиев: "Для первого раза все нормально выступили"

САМАРА. 20 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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После ничьи с "Акроном" (1:1) главный тренер "Крыльев Советов" Магомед Адиев подвел итоги дебютного матча, а также оценил игру молодежи и новичков самарского клуба:

"Сложная игра, вязкая получилась. Я думаю, начало матча было за "Акроном", потом был отрезок, когда мы хорошо выходили в атаку, создали несколько моментов. В конце первого тайма получили гол, можно сказать необязательный, но когда пропускаешь, я сам себе говорю он должен быть обязательным.

Во втором тайме  стали играть лучше, поднимались в атаку, забили, но концовку опять немного смазали и поострее был "Акрон".

Иван Бобер — молодец. За весь подготовительный период меня убедил своей состоятельностью, я даже при всей команде это сказал. Он был на грани, чтобы остаться и уйти в аренду, потому что очень много команд просили его в аренду, но я тянул с решением, говорил: "Подождите, подождите, мне нужно больше времени". И в этом недельном цикле подготовки я планировал поставить другого футболиста в состав, но за эту неделю Иван меня убедил, что он может выйти с первых минут. 

Лепский и Сутормин — качественные футболисты, которые должны еще добавлять. Есть отрезки, где они хорошо играли. У Леши (Сутормина. — Прим. Волга Ньюс), наверное, что для него не свойственно, в первом тайме было много брака, но все равно он завязывает эту игру, входит в середину — он разносторонний в этом плане футболист. Ваня — довольно-таки неплохой матч провел играя против Дзюбы, он крепкий футболист с хорошим пасом. Да, пару раз были ошибки, но опять — это первая игра и новая команда. Для первого раза все нормально выступили".

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