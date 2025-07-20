Иван Бобер: "Чувствовалась, что это принципиальная игра"

После ничьи с "Акроном" (1:1) полузащитник "Крыльев Советов" Иван Бобер ответил на вопрос об игре, переломном моменте, дебюте и принципиальности встречи.

— Положительная первая игра в РПЛ в стартовом составе — это большая ответственность, но пытался с холодной головой играть спокойно и показывать свою игру.

— Пропустили под конец первого тайма, но затем после перерыва сравняли счет. Что сказал Магомед Мусаевич в перерыве?

— Мы и сами понимали, что гол в раздевалку — это достаточно неприятно. Был случайный отскок, нам нужно было просто играть в свой футбол. Хотелось побыстрее забить в принципе — мы это и сделали, пытались довести до победы, но немного не повезло.

— Дебют в областном дерби — это дополнительная мотивация? Лично придавал какое-то особое значение матчу?

— Дерби — это у каждого футболиста дополнительная мотивация, но какой это не был матч — это был дебютный, я бы подходил ответственно. Знаете, вокруг города был этот шум, много пришло болельщиков и фанатов "Крыльев", спасибо им большое за это. Чувствовалась, что это принципиальная игра.