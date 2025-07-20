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Футбол Спорт

Иван Бобер: "Чувствовалась, что это принципиальная игра"

САМАРА. 20 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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После ничьи с "Акроном" (1:1) полузащитник "Крыльев Советов" Иван Бобер ответил на вопрос об игре, переломном моменте, дебюте и принципиальности встречи.

— Положительная первая игра в РПЛ в стартовом составе — это большая ответственность, но пытался с холодной головой играть спокойно и показывать свою игру. 

— Пропустили под конец первого тайма, но затем после перерыва сравняли счет. Что сказал Магомед Мусаевич в перерыве? 

— Мы и сами понимали, что гол в раздевалку — это достаточно неприятно. Был случайный отскок, нам нужно было просто играть в свой футбол. Хотелось побыстрее забить в принципе — мы это и сделали, пытались довести до победы, но немного не повезло. 

— Дебют в областном дерби — это дополнительная мотивация? Лично придавал какое-то особое значение матчу? 

— Дерби — это у каждого футболиста дополнительная мотивация, но какой это не был матч — это был дебютный, я бы подходил ответственно. Знаете, вокруг города был этот шум, много пришло болельщиков и фанатов "Крыльев", спасибо им большое за это. Чувствовалась, что это принципиальная игра.

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