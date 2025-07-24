"Акрон" подписал полузащитника Никиту Базилевского

19-летний полузащитник Никита Базилевский перешел в ФК "Акрон" в статусе свободного агента.
Воспитанник "Зенита", который начинал заниматься в академиях "Тюмени" и "Рубина", становился чемпионом ЮФЛ-1, призером молодежного первенства и дебютировал в профессиональном футболе в июле 2024 года за "Зенит-2".
Никита провел с красно-черными #FONBETЛетниеСборы в Москве и принял участие в двух контрольных матчах.
"Никита достаточно техничен и хорошо обучен тактически. Он является перспективным игроком, способным сыграть на разных позициях в атаке. Уверен, что в нашем клубе он сможет реализовать свой потенциал", — сказал спортивный директор "Акрона" Антон Чистяков.
Также "Акрон" расторг контракт с полузащитником Шерзодом Эсановым по соглашению сторон.
Шерзод Эсанов присоединился к "Акрону" в июле 2024 года. Центрхав из Узбекистана сыграл в 16 матчах во всех турнирах: девять — в МИР РПЛ, семь — в FONBET Кубке России, где также отметился голом с одиннадцатиметровой отметки.
Последние комментарии
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.