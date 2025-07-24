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Футбол Спорт

"Акрон" подписал полузащитника Никиту Базилевского

ТОЛЬЯТТИ. 24 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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19-летний полузащитник Никита Базилевский перешел в ФК "Акрон" в статусе свободного агента.

Фото: ФК "Акрон"

Воспитанник "Зенита", который начинал заниматься в академиях "Тюмени" и "Рубина", становился чемпионом ЮФЛ-1, призером молодежного первенства и дебютировал в профессиональном футболе в июле 2024 года за "Зенит-2".

Никита провел с красно-черными #FONBETЛетниеСборы в Москве и принял участие в двух контрольных матчах.

"Никита достаточно техничен и хорошо обучен тактически. Он является перспективным игроком, способным сыграть на разных позициях в атаке. Уверен, что в нашем клубе он сможет реализовать свой потенциал", — сказал спортивный директор "Акрона" Антон Чистяков.

Также "Акрон" расторг контракт с полузащитником Шерзодом Эсановым по соглашению сторон.

Шерзод Эсанов присоединился к "Акрону" в июле 2024 года. Центрхав из Узбекистана сыграл в 16 матчах во всех турнирах: девять — в МИР РПЛ, семь — в FONBET Кубке России, где также отметился голом с одиннадцатиметровой отметки.

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Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.

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