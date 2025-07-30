Магомед Адиев: "Достойный матч в нашем исполнении"

После победы над "Краснодаром" (2:1) главный тренер "Крыльев Советов" Магомед Адиев прокомментировал итоги кубковой встречи, а также оценил дебют Никиты Кокарева.

"Сложный матч, тяжелый соперник. "Краснодар" играл у себя дома, и поэтому понимали, что легко здесь не будет, и были отрезки, когда нужно было терпеть, и в этом плане мы ментально добавляем как команда на протяжении уже третьей игры. У нас есть это терпение, есть отрезки, которые становятся больше, когда мы играем в тот футбол с выходами, быстрыми атаками. Матч можно занести в актив. Забили хороший гол, жалко только, что через минуты две пропустили. Нашли второй свой гол и, думаю, первый тайм был довольно-таки неплохой в нашем исполнении. После перерыва больше владел инициативой "Краснодар", они создали больше подходов, моментов. Мы свое не забили в концовке, но и Никита Кокарев спас нас от гола на последних минутах. Нормальный, достойный матч в нашем исполнении", — заметил Адиев.

В дополнение Магомед Мусаевич оценил дебют Кокарева и рассказал о том, кто будет наигрываться как основной вратарь самарцев: "Опять же не сказал бы, что он приближается к первому номеру. Да, мы взяли его как основного, но есть Песьяков. Понятно, что будет ротация, кто-то будет передышку получать. Нам нужны были два равноценных вратаря, игр очень много, и на каком-то этапе Никита будет в чемпионате. На сегодняшний день против "Ростова" в воротах сыграет Песьяков".