Магомед Адиев: "После перерыва немного скорректировались и, конечно, помог гол Божина после быстрой атаки"

После победы над "Ростовом" (4:1) главный тренер "Крыльев Советов" Магомед Адиев коротко прокомментировал итоги матча, а также ответил, сколько трансферов осталось сделать самарцев для полного комплектования.

"Думаю, хорошо начали матч, минут 30 были неплохими в нашем исполнении, забили гол. Последние 15 минут первого тайма "Ростов" перехватил инициативу, создал момент, который они могли реализовать. После перерыва немного скорректировались и, конечно, помог гол Божина после быстрой атаки. Перестроились, но пропустили, затем вновь забили, хозяева остались в меньшинстве и как будто игра была решена. Хотя нужно отдать должное "Ростову", команда не при каких обстоятельствах не бросали играть и оказывали давление", — заметил Адиев.

Кроме этого, Магомед Мусаевич отметил неплохой старт самарцев, а также рассказал, если у тренера простор для творчества в новом клубе: "Я бы сказал да. Хотя начало было тяжелым и не было новичков, качеств, которые есть сейчас в игроках. Когда заполучил состав, осталось сделать буквально 1-2 трансфера, и если все получиться, я это и губернатору сказал: "Вы сделали все для меня, если у меня что-то не получиться — я не на кого валить не буду, это чисто тренерская проблема". В этом плане я благодарен руководству за эти трансферы", — закончил тренер самарцев.