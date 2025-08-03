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Футбол Спорт

"Акрон" и "Спартак" победителя не выявили — 1:1

САМАРА. 3 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 3 августа, в Самаре, в третьем туре чемпионата России "Акрон" сыграл вничью с московским "Спартаком" — 1:1.

Перед матчем тольяттинцы поблагодарили бывшего генерального директора Алексея Власова за работу. При нем клуб сыграл 188 матча.

Перед перерывом красно-белые остались вдесятером, за вторую желтую был удален Даниил Хлусевич. На 64 минуте в ворота гостей был назначен пенальти, к мячу подошел Стефан Лончар и пробил выше ворот. В компенсированное время москвичи вышли вперед благодаря голу Пабло Солари — 1:0. А на 94 минуте в ворота Максименко назначили второй пенальти, к мячу подошел Артем Дзюба и поставил точку — 1:1.

Следующий матч тольяттинцы проведут в Махачкале 8 августа против "Динамо".

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Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.

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Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.

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Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.

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