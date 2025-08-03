"Акрон" и "Спартак" победителя не выявили — 1:1

В субботу, 3 августа, в Самаре, в третьем туре чемпионата России "Акрон" сыграл вничью с московским "Спартаком" — 1:1.
Перед матчем тольяттинцы поблагодарили бывшего генерального директора Алексея Власова за работу. При нем клуб сыграл 188 матча.
Перед перерывом красно-белые остались вдесятером, за вторую желтую был удален Даниил Хлусевич. На 64 минуте в ворота гостей был назначен пенальти, к мячу подошел Стефан Лончар и пробил выше ворот. В компенсированное время москвичи вышли вперед благодаря голу Пабло Солари — 1:0. А на 94 минуте в ворота Максименко назначили второй пенальти, к мячу подошел Артем Дзюба и поставил точку — 1:1.
Следующий матч тольяттинцы проведут в Махачкале 8 августа против "Динамо".
Последние комментарии
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.