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Футбол Спорт

Заур Тедеев: "Ничью со "Спартаком" приходится принимать с неким сожалением"

САМАРА. 4 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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После ничьи со "Спартаком" (1:1) главный тренер "Акрона" Заур Тедеев ответил на вопрос, почему команда не добилась победы, играя в большинстве, а также прокомментировал не забитый пенальти Лончара.

"Хочется признать, что данную ничью приходится принимать с неким сожалением. Если взять в общем матч… В первом тайме был момент очень хороший у Макса Болдырева, когда он неудачно выбрал ситуацию, как нужно поражать ворота, но, к сожалению, сказалась молодость где-то, неопытность. Он молодец, при всем при этом Максим психологически растет как футболист. В первом тайме у нас хорошо получался прессинг, мы много накрывали, создавали моменты, именно когда играли 11 на 11. Во втором тайме, когда нас стало больше — мы стали хуже в прессинге, были какие-то нюансы с психоэмоциональным состоянием. Физически я не заметил, что мы где-то уступали. Даже выбранный день и час для данной игры — некий абсурд, потому что нужно жалеть футболистов. Но стоит отметить, что все на протяжении матча выглядели свежо. В целом, я остался доволен действиями игроков и проявленными ими характером, они бились не только за себя, но и за родных, за болельщиков и показали интересный футбол", — отметил Тедеев. 

Кроме этого, Заур Эдуардович поделился своей оценкой ситуации с незабитым пенальти Лончара: "Конечно, в таком ситуации не считаю правильным нарушать внутренний климат на футбольном поле, но до этого есть четкое понимание, что у нас есть на сегодняшний день пенальтисты, когда он на поле, вне зависимости, хоть 100 пенальти он не забьет подряд, условно — бьет пенальти Дзюба, и тут никаких других мыслей у меня в голове не было. Почему так случилось в Сочи? Мы с Артемом это обсудим. Иногда так случается. Обвинять в данный момент ни Лончара, ни кого-нибудь другого, не буду. Есть моменты, на которые нужно обращать внимание с точки зрения дисциплины. Бьет Артем и никто другой. В моменте со вторым пенальти я вмешался", — закончил тренер тольяттинцев.

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