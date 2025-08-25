16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ИИ как новый язык творчества: на "ВолгаФесте" в Самаре прошел лекторий от Общества "Знание" Команда Самарской области прибыла на финал чемпионата "Профессионалы" в Калугу Первый министр природных ресурсов Самарской области ушел из жизни Дождливая погода задержится в Самарской области до середины недели Александр Овечкин поддержал сохранение дальневосточного леопарда

Общество

ИИ как новый язык творчества: на "ВолгаФесте" в Самаре прошел лекторий от Общества "Знание"

САМАРА.25 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 63
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

На площадке ежегодного межрегионального мультиформатного фестиваля "ВолгаФест" прошла лекция победителя всероссийского конкурса Знание.Лектор, молодежного министра информационных технологий и связи Самарской области, аспиранта Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики Татьяны Никулиной.

Фото: Российское общество "Знание"

В рамках проекта Знание.Лекторий Российского общества "Знание" она научила слушателей работать с нейросетями. Вместе с лектором участники узнали, почему на запрос "фестиваль на Волге" искусственный интеллект рисует кота в шляпе и, как правильно ставить задачу, чтобы получать нужный результат.

"Сейчас важно учиться пользоваться нейросетями, они становятся новым языком творчества и коммуникации. Умение управлять ИИ — это не просто навык, а способ ясно формулировать свои идеи и превращать их в визуальную реальность. Нейросеть не читает мысли — она работает на ассоциациях. На лекции слушатели получили полезные советы, как с помощью нейросетей создавать изображения в точности такими, какими они их представляют у себя в голове", — поделилась Татьяна Никулина.

Участники мероприятия узнали, как "включить" воображение ИИ с помощью структуры, контекста и скрытых триггеров, почему стиль, эпоха и свет важнее, чем сам объект, как описать не просто "картинку", а эмоцию, атмосферу и воспоминание.

Лекция стала практическим гидом по диалогу с искусственным интеллектом — без сложных терминов, с живыми и понятными примерами.

Знание.Лекторий — это просветительский проект общества "Знание", в рамках которого в каждом регионе РФ проходят лекции на самые разные темы: от микробиологии и физики до развития гибких навыков.

Каждый субъект РФ может запустить на своей территории именно ту инициативу, которая важна для его жителей. Во время лекций молодежь может задать вопросы экспертам и обсудить актуальные вопросы.
С мероприятиями проекта Знание.Лекторий можно познакомиться на сайте Общества "Знание".

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 04 июля 2025 06:46 Состоялся региональный отбор социальных инициатив, поданных на форум "Сильные идеи для нового времени"

... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.

jASEANAN_ Москалец 02 июля 2025 04:06 Больную рыбу, выловленную под Самарой, проверят на фибросаркому в Москве (видео)

02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно

MAX X 16 июня 2025 06:29 Упокоение огнем: нужен ли Самарской области крематорий

Всё просто. Сделайте АО и продайте акции жителям Самары, а жителям этого населённого пункта подарите. Всё. Не благодарите.

Галина Костюченко 13 мая 2025 10:44 Минстрой разрешил строить крематорий у Кривого Озера

Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!

Наталья Угарова 09 апреля 2025 15:50 Самарские газовики рассказали о новых тарифах за техобслуживание

Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????

Фото на сайте

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Открылся Молодежный форум Приволжского федерального округа "иВолга"

Открылся Молодежный форум Приволжского федерального округа "иВолга"

Как отдыхают на самарской набережной

Как отдыхают на самарской набережной

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31