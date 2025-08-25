ИИ как новый язык творчества: на "ВолгаФесте" в Самаре прошел лекторий от Общества "Знание"

На площадке ежегодного межрегионального мультиформатного фестиваля "ВолгаФест" прошла лекция победителя всероссийского конкурса Знание.Лектор, молодежного министра информационных технологий и связи Самарской области, аспиранта Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики Татьяны Никулиной.
В рамках проекта Знание.Лекторий Российского общества "Знание" она научила слушателей работать с нейросетями. Вместе с лектором участники узнали, почему на запрос "фестиваль на Волге" искусственный интеллект рисует кота в шляпе и, как правильно ставить задачу, чтобы получать нужный результат.
"Сейчас важно учиться пользоваться нейросетями, они становятся новым языком творчества и коммуникации. Умение управлять ИИ — это не просто навык, а способ ясно формулировать свои идеи и превращать их в визуальную реальность. Нейросеть не читает мысли — она работает на ассоциациях. На лекции слушатели получили полезные советы, как с помощью нейросетей создавать изображения в точности такими, какими они их представляют у себя в голове", — поделилась Татьяна Никулина.
Участники мероприятия узнали, как "включить" воображение ИИ с помощью структуры, контекста и скрытых триггеров, почему стиль, эпоха и свет важнее, чем сам объект, как описать не просто "картинку", а эмоцию, атмосферу и воспоминание.
Лекция стала практическим гидом по диалогу с искусственным интеллектом — без сложных терминов, с живыми и понятными примерами.
Знание.Лекторий — это просветительский проект общества "Знание", в рамках которого в каждом регионе РФ проходят лекции на самые разные темы: от микробиологии и физики до развития гибких навыков.
Каждый субъект РФ может запустить на своей территории именно ту инициативу, которая важна для его жителей. Во время лекций молодежь может задать вопросы экспертам и обсудить актуальные вопросы.
С мероприятиями проекта Знание.Лекторий можно познакомиться на сайте Общества "Знание".
Последние комментарии
