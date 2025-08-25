В Самаре мужчина взыскал с соседа ущерб за залитый "из мести" участок

Суд Кировского района Самары вынес решение по иску местного жителя к владельцу соседнего участка. Истец утверждал, что сосед портит его имущество за то, что он в прошлый раз взыскал с него через суд компенсацию за порчу имущества.

Как следует из материалов суда, у истца есть участок площадью чуть более трех соток. У его соседа — участок в пять соток. Земли разграничены между собой забором из металлического профлиста. Как жалуется истец, сосед регулярно заливает ему участок большим количеством воды, устанавливая поливочный шланг вдоль общего забора. Вода протекает в подвал и погреб жилого дома. Истец начал бояться обрушения здания. Одним из мотивов таких действий истец считает вынесенное ранее в его пользу решение суда о возмещении материального ущерба. Мужчина и его дочь обращались в полицию с жалобами на соседа, но тот продолжал "полив". Истец требовал обязать соседа привести в соответствии с нормативными актами лоток вдоль забора и выплатить расходы на экспертизу и другие сопутствующие.

Сосед, меж тем, заявил, что двухэтажный дом истца находится на расстоянии одного метра от забора, что является нарушением СНиПа. А он, ответчик, просто поливает землю на своем участке. При этом ответчик посоветовал истцу на своем участке поднять грунт и залить территорию вдоль забора бетоном.

Суду представили результаты исследования и видео, что подтверждало наличие воды в подвале. В итоге служители Фемиды иск удовлетворили частично. Постановлено обязать ответчика "в течение 30 дней с даты вступления в силу решения суда за свой счет и своими силами привести лоток, установленный вдоль забора в соответствии со Сводом правил СП 32.13330.2018 "СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения". Также с ответчика взыщут неустойку — по 150 руб. за каждый день просрочки. Кроме того, он должен возместить расходы на экспертизы и почтовые расходы.

Интересно, что в прошлом судебном процессе истец взыскал с этого соседа около 100 тыс. руб. за падение снега на его дом. Тогда истец жаловался, что повреждены забор и сайдинг на стене жилища.