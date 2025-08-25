Победителем конкурса "Семья Года" стала семья из Самарской области

Подведены итоги Всероссийского конкурса "Семья года — 2025". От Самарской области в номинации "Семья — хранитель традиций" победила семья Владимира и Альбины Андреевых из Исаклинского района. Стаж их семейной жизни — 37 лет. Старший сын, продолжая семейную династию, сейчас защищает родину в зоне СВО.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, еще в мае поздравляя семью Андреевых с победой в региональном этапе конкурса, отметил их вклад в сохранение традиционных семейных ценностей. Семья Андреевых реализует авторский проект по сохранению духовно-нравственных основ и родовых традиций семьи "Усадьба Андреевых".

Село Самсоновка Исаклинского района, где проживают Андреевы, — малочисленное, в нем прописано чуть больше 300 человек. Пятое поколение семьи живет именно в этом месте. Прадед Андреев Михаил Николаевич, 1871 года рождения, участвовал в Первой мировой войне, а потом и в гражданской. Дед, Андреев Василий Михайлович, 1904 года рождения, в 1941 году из Самсоновки уходил на Великую Отечественную войну. Воевал на Калининском фронте и дошел до самого Берлина, где встретился со своим соседом по деревне. Был награжден медалью "За Отвагу". Андреев Петр Васильевич, труженик тыла, кавалер двух орденов Трудовой Славы, которыми был награжден за работу по уборке зерновых. Сам Владимир Петрович Андреев, пенсионер МВД, майор милиции, ветеран труда. Награжден медалью "За отличия в службе" III и II степени.

Супруга Владимира, Альбина, много лет проработала в системе медицинского страхования, ветеран труда, имеет поощрения и награды. Она руководит проектом по развитию сельского туризма и автор проекта по сохранению семейных ценностей и традиций "Усадьба Андреевых".

Сын Андреевых, Иван служит в полиции и выполняет задачи на территории СВО. Является ветераном боевых действий. У него в семье подрастают трое мальчиков, средний из которых хочет, как папа и дед, продолжить семейную трудовую династию.

В сентябре прошлого года Владимир обратился в Самарский филиал фонда "Защитники Отечества" с инициативой проведения встреч семей бойцов СВО на безвозмездной основе, в формате выходного дня на своем подворье. Почти каждую неделю родители, жены и дети участников и ветеранов СВО посещают усадьбу. Также в Усадьбе Андреевых регулярно проходят детские праздники, "Час мужества со школьниками" и мероприятия патриотической направленности. В планах — проводить творческие мастер-классы с семьями бойцов СВО.

Владимир и Альбина участвовали во Всероссийском конкурсе "Мастера гостеприимства" президентской платформы "Россия-страна возможностей". Пройдя два этапа отбора, "Усадьба Андреевых" успешно прошла в полуфинал "Волга-Волга".

За постоянную поддержку СВО семья Андреевых недавно стала номинантом Национальной премии "Страну меняют люди", которая в этом году состоялась впервые по поручению президента России Владимира Путина.

"Путь был непростой. Это результат огромного труда всей нашей семьи. Ежедневный и кропотливый труд превратил наш родовой участок в красивый ухоженный уголок, которым мы готовы делиться с каждым", — говорит Альбина Андреева.

"Благодаря таким проектам, как Усадьба Андреевых, сохраняются память и традиции наших предков, осознаешь, что патриотизм не в словах, а в сердце и делах", — отмечают гости.