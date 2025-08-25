16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Специальный проект "Вызов" помогает семьям преодолеть кризис На трассе М-5 в Самарской области ночами будут перекрывать движение из-за монтажных работ 110 вылетов ради здоровья и жизней: региональная служба санавиации помогает самым тяжелым пациентам В Самарской области стобалльникам выплатят по 25 тыс. рублей Самарцы забраковали застройку 5-й просеки туристическими коттеджами

Общество

На трассе М-5 в Самарской области ночами будут перекрывать движение из-за монтажных работ

САМАРА. 25 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 51
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области в Сызранском районе 26 и 29 августа на трассе М-5 на 887 и 889 км будет прекращено движение транспорта, сообщает ФКУ "Поволжуправтодор".

На данных участках будут проводиться монтажные работы П-образных опор табло переменной информации и рамной конструкции системы стационарного контроля.

Во вторник, 26 августа, с 00:05 до 00:25 и с 4:00 до 4:20 на участке 889+200 км М-5 "Урал" Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск. 

В пятницу, 29 августа, с 00:05 до 00:25 и с 2.00 до 2:20 на участке 877+850 км М-5 "Урал" Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 04 июля 2025 06:46 Состоялся региональный отбор социальных инициатив, поданных на форум "Сильные идеи для нового времени"

... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.

jASEANAN_ Москалец 02 июля 2025 04:06 Больную рыбу, выловленную под Самарой, проверят на фибросаркому в Москве (видео)

02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно

MAX X 16 июня 2025 06:29 Упокоение огнем: нужен ли Самарской области крематорий

Всё просто. Сделайте АО и продайте акции жителям Самары, а жителям этого населённого пункта подарите. Всё. Не благодарите.

Галина Костюченко 13 мая 2025 10:44 Минстрой разрешил строить крематорий у Кривого Озера

Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!

Наталья Угарова 09 апреля 2025 15:50 Самарские газовики рассказали о новых тарифах за техобслуживание

Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????

Фото на сайте

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Открылся Молодежный форум Приволжского федерального округа "иВолга"

Открылся Молодежный форум Приволжского федерального округа "иВолга"

Как отдыхают на самарской набережной

Как отдыхают на самарской набережной

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31