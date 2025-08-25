На трассе М-5 в Самарской области ночами будут перекрывать движение из-за монтажных работ

В Самарской области в Сызранском районе 26 и 29 августа на трассе М-5 на 887 и 889 км будет прекращено движение транспорта, сообщает ФКУ "Поволжуправтодор".

На данных участках будут проводиться монтажные работы П-образных опор табло переменной информации и рамной конструкции системы стационарного контроля.

Во вторник, 26 августа, с 00:05 до 00:25 и с 4:00 до 4:20 на участке 889+200 км М-5 "Урал" Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск.

В пятницу, 29 августа, с 00:05 до 00:25 и с 2.00 до 2:20 на участке 877+850 км М-5 "Урал" Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск.