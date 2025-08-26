16+
Общество

Самара выбирает музыку и рукоделие: продажи на "Авито" растут в разы

САМАРА. 26 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Июль в Самаре показал, что у горожан все больше поводов заняться творчеством. По данным "Авито", продажи музыкальных инструментов и товаров для рукоделия в городе заметно выросли. В топе оказались ударные, аккордеоны, духовые, нитки и ткань.

Среди товаров "с рук" абсолютным лидером стали ударные инструменты — их продажи увеличились почти в 10 раз, цена начинается от 11 423 рублей. Нитки в этой категории показали рост более чем в семь раз — от 115 рублей. Более сдержанный рост продемонстрировали клавишные и синтезаторы — в два раза — от 17 434 рублей. Аккордеоны (+8%, от 14 730 руб.), духовые (+14%, от 15 239 руб.), гитары (+6%, от 17 491 руб.) и шерсть (+7%, от 12 254 руб.) также стали востребованными среди покупателей.

Новые товары также пользовались популярностью. Аккордеоны, гармони и баяны прибавили 86%, цена от 50 629 рублей. Продажи товаров для студий и концертов выросли на 46% (от 20 911 руб.), а духовые — в два раза (от 13 364 рублей). Скрипки и другие смычковые инструменты прибавили 27% (от 7888 рублей). Ударные вновь стали лидером — рост почти в два раза, цена от 12 333 рублей.

В рукоделии спрос также уверенно растет: новые нитки прибавили 91%, их цена начинается от 612 руб., а ткани выросли на 120%, от 702 рублей.

Таким образом, жители Самары подтверждают, что музыка и рукоделие остаются ключевыми увлечениями, а "Авито" — площадкой, где легко найти материалы и инструменты для творчества.

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Открылся Молодежный форум Приволжского федерального округа "иВолга"

Как отдыхают на самарской набережной

