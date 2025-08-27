16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Мастер и Маргарита", "Чебурашка" и "Слово пацана": "Ростелеком" и "Литрес" назвали лучшие отечественные экранизации за последние пять лет Опрос Билайна: почти каждый второй пользователь планирует покупки к 1 сентября с помощью нейросетей Т1 Интеграция и Positive Technologies обеспечат комплексную защиту промышленных предприятий от киберугроз Т2 предоставляет безлимитный трафик на популярные маркетплейсы Ставим в календарь: 4 сентября — премьера сериала "Москва слезам не верит. Всё только начинается" на Wink.ru

Транспорт и связь Экономика и бизнес

Опрос Билайна: почти каждый второй пользователь планирует покупки к 1 сентября с помощью нейросетей

САМАРА. 27 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 74
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Почти каждый второй пользователь Билайна собирается совершать покупки к новому учебному году, пользуясь подсказками нейросетей. При этом женщины консультируются с виртуальными помощниками чаще, чем мужчины, следует из результатов исследования сервиса Билайна "Мобильные опросы" ко Дню знаний.

Фото: предоставлено пресс-службой Билайна

По мнению респондентов, цифровые алгоритмы не только упрощают шопинг, но и делают учебу эффективнее. Так, 63% абонентов Билайна применяют нейросети для получения простого объяснения сложных тем, а больше половины создают с их помощью тесты, графики, картинки и редактируют тексты. Свыше трети опрошенных считают, что искусственный интеллект — хороший инструмент для изучения иностранного языка, составления расписания и упрощения рутинных задач.

Образовательные вопросы решают как с нейросетями, так и в Телеграм. Например, 66% участников опроса состоят в учебных чатах и сообществах, каждый второй делится материалами для занятий. На третьем и четвертом местах — изучение экспертного контента в каналах (38%) и поиск информации для подготовки домашних заданий или проектов (37%). В то же время интерес к чат-ботам для учебы больше проявляют женщины.

Телеграм Премиум привлекает почти половину опрошенных из-за возможности убрать рекламу. В числе приоритетных премиум-функций приложения, которые выбирают респонденты, лидируют также более быстрая загрузка файлов — 39%, расшифровка голосовых сообщений — 32%. За ними следуют эксклюзивные стикеры, премиум-значок (25%) и перевод иностранных постов (22%), а также увеличенные лимиты на закрепление чатов и создание папок (17%) и возможность публиковать сториз.

Учиться удобнее с популярными нейросетями, которые включены в платформу Билайна "план б."*. В пакете предусмотрены нейросети для генерации текстов, картинок, видео и музыки, безлимиты на соцсети, мессенджеры и приложения, а также компенсация Телеграм Премиум в течение 6 месяцев. Все возможности объединены внутри мини-аппа в мессенджере, где можно управлять тарифом. Оплата подписок на иностранные приложения доступна с баланса телефона, в числе бонусов — 100 Гб интернета, безлимит на 3 часа, 30 минут на Whoosh каждый месяц и т. д. В линейке есть и детская версия тарифа с безопасным доступом к ИИ-инструментам, защитой от нежелательного контента и мошенников, а также бонусами в популярных онлайн-играх.

*В тарифный план включен бесплатный доступ к ряду популярных нейросетей. Количество запросов ограничено.

Исследование проведено среди абонентов Билайн, выразивших согласие на участие в опросе. Общее количество респондентов — 309 человек, мужчины и женщины (48% и 52% соответственно). Сервис маркетинговых исследований "Мобильные опросы" 12+.

Реклама ПАО "ВымпелКом", подробнее на сайте: http://www.beeline.ru

Erid: 2VSb5wkNF6q

г. Москва, ОГРН 1027700166636, ИНН 7713076301

Гид потребителя

Последние комментарии

Геннадий А 06 августа 2025 09:37 Электричку Самара - аэропорт Курумоч запустят в 2028 году

Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.

MAX X 19 марта 2025 07:15 Мэрия Самары: реконструированный участок дороги по ул. 22 Партсъезда откроют в мае

Какого года?

Old Cat 18 марта 2025 13:29 По городу и до аэропорта: в Самаре предложили пустить скоростной общественный транспорт

Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.

Светлана Рябова 18 марта 2025 12:24 "Автомобилисты привыкнут": зачем в Самаре вводят платные парковки

Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!

Галина Волга. Васькова 17 марта 2025 20:54 "Автомобилисты привыкнут": зачем в Самаре вводят платные парковки

Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.

Фото на сайте

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31