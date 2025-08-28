В сентябре увеличится число рейсов из Самары в Анталью

В сентябре частота рейсов из аэропорта Курумоч в Анталью достигнет 25 в неделю. Об этом сообщает пресс-служба самарского аэропорта.
"С 3 сентября авиакомпания Azur Air увеличивает частоту полетов на самый популярный курорт Турции до 6 раз в неделю. Длительность полета составляет 4 часа 30 минут, рейсы будут выполняться на самолете Boeing 767 с вместимостью до 335 пассажиров", — отмечается в сообщениии.
На данном направлении рейсы также осуществляют авиакомпании Аэрофлот, Corendon и Southwind.
Более подробно ознакомиться с расписанием рейсов можно на сайте аэропорта, с условиями перевозки — на сайте авиаперевозчиков или у туроператоров.
