Участникам конкурса "Это у нас семейное" доступны для выполнения все тематические задания дистанционного этапа

Во вторник, 26 августа, для участников второго сезона конкурса "Это у нас семейное" открылось финальное тематическое задание — "Семейное древо". Дистанционный этап конкурса продлится до 1 октября и завершится викториной на знание истории и культуры России.

Семьи, набравшие больше всего баллов за дистанционный этап, выйдут в полуфинал самого народного проекта президентской платформы "Россия — страна возможностей". Главные призы второго сезона — 60 сертификатов по 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий для победителей и семейные путешествия для финалистов. Регистрация на сайте этосемейное.рф продлится до 14 сентября.

В рамках дистанционного этапа на протяжении двух месяцев, начиная с 17 июня, участникам каждую неделю открывались тематические задания, а также партнерские и от членов Наблюдательного совета конкурса "Это у нас семейное". Теперь семьям проекта для выполнения доступны более 40 заданий. Дистанционный этап продлится до 1 октября, а заданием, завершающим его, станет викторина на знание истории и культуры России.

"Друзья, участники нашего большого семейного конкурса! С огромной теплотой наблюдаю, как ваши семьи создают особую атмосферу в проекте "Это у нас семейное". 40 заданий мы создавали с особой заботой, чтобы каждая семья нашла что-то свое — то, что зажжет искру в глазах детей и взрослых. И самое главное — наша система устроена так, что присоединиться к выполнению заданий можно в любой момент! Поэтому если вы еще не с нами — заходите на сайт этосемейное.рф, регистрируйтесь и участвуйте в конкурсе. Не откладывайте эти теплые летние моменты — проведите их вместе, за общим делом, пока не наступил учебный год. Каждое выполненное задание — это не просто баллы, а ваши общие воспоминания. Уже сейчас участники подарили проекту более 720 часов искренних семейных историй — это целый месяц непрерывного тепла и доверия! И помните: победителей ждут ценные призы — 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий и незабываемое путешествие по России! Завершающим заданием дистанционного этапа станет викторина, где семьи продемонстрируют знания о нашей стране. Следите за новостями!" — рассказал генеральный директор президентской платформы "Россия — страна возможностей" Андрей Бетин.

За два месяца самыми популярными стали задания на тему культуры: составление коллажей с атрибутами культурного кода разных поколений, кроссворда на тему "Культурный код" и чтение отрывка "У лукоморья дуб зеленый" из поэмы "Руслан и Людмила" Александра Пушкина. Каждая седьмая семья, которая участвует в дистанционном этапе, выполнила больше половины предложенных заданий. Задание "Семейное древо", открытое сегодня, разработал партнер конкурса "Это у нас семейное" — компания Genotek.

"Семейное древо — это не просто схема с именами, а начало большого генеалогического приключения. Древо становится наглядной историей вашего рода, рабочим инструментом, который помогает систематизировать находки, связать разрозненные факты и открыть новые страницы прошлого. Именно с него начинается настоящее погружение в историю семьи — увлекательное путешествие, в котором каждый документ или фотография могут стать ключом к уникальным открытиям. Если вы давно хотели изучить свои корни, но не знали, с чего начать — составление древа станет идеальным первым шагом. Это просто, увлекательно и объединит всю семью за одним занятием", — рассказал креативный генеалог Genotek Иван Корякин.

Свои задания для дистанционного этапа конкурса "Это у нас семейное" подготовили также партнеры и члены Наблюдательного совета проекта. Так, их авторами стали прима-балерина театра Бориса Эйфмана Нина Змиевец, продюсер, генеральный директор и соучредитель лейбла Black Star Inc. Павел Курьянов, главный детский хирург Минздрава России Дмитрий Морозов, писатель-фантаст Сергей Лукьяненко, председатель Совета директоров киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева, а также народные артисты Российской Федерации Игорь Бутман и Дмитрий Маликов.

Партнерские задания для участников подготовили анимационная компания "Ярко", государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Большой Детский фестиваль под руководством народного артиста Российской Федерации Сергея Безрукова, Международный детский центр "Артек", Русское географическое общество и другие организации. Также в рамках этапа команды снимают видеовизитку, заполняют анкеты об истории, традициях, интересных фактах о своей семье, рассказывают о достижениях.

Для того, чтобы приступить к выполнению необходимо зарегистрировать свою семейную команду на сайте этосемейное.рф до 14 сентября. Команда должна состоять из четырех и более человек, которые являются по отношению друг к другу представителями трех и более поколений. В составе обязательно должен быть участник от 5 до 17 лет включительно на момент окончания этапа регистрации.

Самый массовый проект президентской платформы "Россия — страна возможностей" в 2025 году стал частью национального проекта "Семья". В первом сезоне приняли участие 587 250 человек из 102 735 семейных команд из всех 89 регионов вместе со своими родственниками, проживающими в 81 стране.