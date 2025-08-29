Самарские синоптики предсказали погоду на 1 сентября

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Приволжском УГМС составили краткосрочный прогноз погоды с 29 августа по 1 сентября. В ближайшие дни в Самарской области осадков не ожидается, а столбик термометра поднимется до +31 °C.