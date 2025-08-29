Самарские синоптики предсказали погоду на 1 сентября

В Приволжском УГМС составили краткосрочный прогноз погоды с 29 августа по 1 сентября. В ближайшие дни в Самарской области осадков не ожидается, а столбик термометра поднимется до +31 °C.
В пятницу, 29 августа, в Самаре установится переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный, 7…12 м/с. Температура воздуха +21…+23 °C.
30 числа в регионе сохранится облачная погода, осадков не ожидается. Ветер юго-западный, 3…8 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 °C, днем +21…+26 °C.
В последний день лета, 31 августа, погода также порадует самарцев отсутствием дождей и теплом. Прогнозируется переменная облачность. Ветер юго-западный, 3…8 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17 °C, днем +26…+31 °C.
В понедельник, 1 сентября, в Самарской области по-прежнему ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер южный, юго-восточный, 5…10 м/с. Температура воздуха в ночные часы +12…+17 °C, в дневные +26…+31 °C.
