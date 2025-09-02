Начало сентября в Самарской области будет дождливым

Специалисты Приволжского УГМС сообщили, что первая неделя сентября в Самарской области будет дождливой. В ближайшие дни на смену теплой погоде придет холодный фронт: температура понизится, оставшись при этом выше средних многолетних значений, пройдут дожди разной интенсивности, местами с грозами.
Во вторник, 2 сентября, в Самаре переменная облачность. Ожидается кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер южный, 7…12 м/с. Температура воздуха +29…+31 °C.
В среду, 3 числа, в регионе будет облачно с прояснениями. Возможен дождь, местами сильный, гроза. Ветер юго-западный, 7…12 м/с, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью +14…+19 °C, днем +20…+25 °C.
4 сентября в Самарской области сохранится облачная и дождливая погода. Ветер переменчивый — северный, северо-западный, 7…12 м/с, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью +12…+17 °C, днем +17…+22 °C.
Последние комментарии
... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.
02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно
Всё просто. Сделайте АО и продайте акции жителям Самары, а жителям этого населённого пункта подарите. Всё. Не благодарите.
Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????