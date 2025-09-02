16+
Общество

Начало сентября в Самарской области будет дождливым

САМАРА. 2 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Специалисты Приволжского УГМС сообщили, что первая неделя сентября в Самарской области будет дождливой. В ближайшие дни на смену теплой погоде придет холодный фронт: температура понизится, оставшись при этом выше средних многолетних значений, пройдут дожди разной интенсивности, местами с грозами.

Во вторник, 2 сентября, в Самаре переменная облачность. Ожидается кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер южный, 7…12 м/с. Температура воздуха +29…+31 °C.

В среду, 3 числа, в регионе будет облачно с прояснениями. Возможен дождь, местами сильный, гроза. Ветер юго-западный, 7…12 м/с, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью +14…+19 °C, днем +20…+25 °C.

4 сентября в Самарской области сохранится облачная и дождливая погода. Ветер переменчивый — северный, северо-западный, 7…12 м/с, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью +12…+17 °C, днем +17…+22 °C.

