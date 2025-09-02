Начало сентября в Самарской области будет дождливым

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Специалисты Приволжского УГМС сообщили, что первая неделя сентября в Самарской области будет дождливой. В ближайшие дни на смену теплой погоде придет холодный фронт: температура понизится, оставшись при этом выше средних многолетних значений, пройдут дожди разной интенсивности, местами с грозами.