Педагоги-участники конкурса "Это у нас семейное" рассказали о ценностях, которые передают своим детям и ученикам

Семьи, участвующие во втором сезоне конкурса "Это у нас семейное", — пример сохранения ценностей и традиций, которые передаются из поколения в поколение. Они трудятся не только на благо своей семьи, но и на благо страны, многих из них объединяет общее дело и профессия. Участники, представляющие профессиональные династии, рассказали о своих семьях и о том, почему решили присоединиться к самому народному проекту президентской платформы "Россия — страна возможностей".

Регистрация на сайте этосемейное.рф продлится до 14 сентября. Главные призы второго сезона — 60 сертификатов по 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий для победителей и семейные путешествия для финалистов.

1 сентября сотни тысяч школьников и студентов по всей стране отправились в учебные заведения. Новый этап в жизни начался и у многих участников конкурса "Это у нас семейное" — самого народного проекта президентской платформы "Россия — страна возможностей". Среди среднего и старшего поколения семей есть много преподавателей и педагогов, которые совмещают воспитание своих детей и передачу знаний ученикам.

Династия педагогов Язевых, Кузиных, Андреевых, Грязновых, Лабутиных из Владимирской области насчитывает более 590 лет. Александра — учитель начальных классов и советник директора по воспитанию в школе, в которой работали несколько членов ее семьи. Жена ее брата Бориса Виктория работает учителем начальных классов. Ее прабабушка Любовь Ивановна была заслуженным учителем Российской Федерации. Кстати, семейная команда начала подробно изучать вопрос своего генеалогического древа, участвуя в первом сезоне конкурса "Это у нас семейное", благодаря чему удалось узнать много новой информации о предках, например о династии Курылевых, продолжением которой стала Виктория.

"Свое начало наша династия берет с послевоенных времен — с моих двоюродных прадедушки и прабабушки Владимира Ивановича и Любови Ионовны Смеловых. Любовь к детям и профессии прадедушка передал моей бабушке — Светлане Михайловне, та — в свою очередь моей маме Марии Анатольевне", — рассказала дочь Александра.

Сейчас подрастают младшие дочки — сестры-близнецы Мирослава и Ярослава. Они пойдут во второй класс, мама Мария — их классный руководитель.

"Моя мама — для меня пример. Она — любящая и заботливая, создающая атмосферу тепла и уюта. Она учит нас быть добрыми и честными, прививает любовь к знаниям и стремление к саморазвитию. Мама поддерживает нас в начинаниях, радуется успехам и помогает преодолевать трудности. В школе она — вдохновляющий педагог, увлеченный своим предметом и умеющий заинтересовать своих учеников. Она умеет раскрыть потенциал каждого, помогает найти свое призвание и подготовиться к взрослой жизни, воспитывает критическое мышление, творческий подход и умение работать в команде. Удивительно, как ей удается совмещать эти две роли, оставаясь при этом энергичной, позитивной и полной энтузиазма. Возможно, секрет кроется в ее умении находить радость в каждом дне, ценить каждый момент и видеть в своей работе не только обязанность, но и возможность внести вклад в будущее. Ее пример вдохновляет и показывает, что можно быть успешной мамой и профессионалом одновременно", — поделилась Александра.

Семья Язевых, Кузиных, Андреевых, Грязновых, Лабутиных уверена, что профессиональная деятельность становится мощным подспорьем в конкурсе.

"Педагоги словно опытные лоцманы берут на себя роль идейных руководителей, направляя энергию семьи в нужное русло. Наш многолетний опыт в организации мероприятий, разработке стратегий становится бесценным активом. Педагоги способны не просто давать советы, но и могут вовлекать каждого члена семьи в генерацию идей, создавая атмосферу сотворчества и взаимопонимания", — отметила Александра.

Педагогическая династия Басыровых, Каюмовых Биляловых из Москвы и Нижегородской области насчитывает более 370 лет. У бабушки Лилии Маратовны педагогический стаж 36 лет, сейчас она продолжает работать в школе библиотекарем. Дедушка Рашит Вялиахметович до пенсии работал директором школы. Их дети тоже посвятили себя педагогике — они работают и учатся.

"Наша педагогическая династия берет начало в 19 веке с нашего прадеда Абдулбасыра Рахматуллина. Многие из его детей, внуков, правнуков — более 20 человек — продолжили дело педагогики. В конкурсе принимаем участие второй раз, теперь наша команда пополнилась внучками. Помогает нам в выполнении заданий грамотность, исполнительность, креативность — те, качества, которые важны для педагога", — рассказала Лилия Маратовна.

В семейном воспитании семья придерживается тех же принципов, что и в школе.

"В своих учениках и детях, внуках мы стараемся воспитать взаимопомощь, доброту, учим, любви к Отечеству и уважению к старшим, приучаем видеть в каждом прежде всего что-то хорошее", — рассказали они.

В династии Кожевниковых, Волковых общий суммарный стаж составляет более 450 лет, в родословной 20 педагогов.

Бабушка Светлана Анатольевна — заслуженный учитель России, награждена знаком отличия "Отличник просвещения". Она проработала в школе более 40 лет, 16 ее выпускников выбрали профессию учителя. Дедушка Геннадий Павлович был учителем истории и ОБЖ. Сейчас династию продолжают дети и внуки. Так, их дочь Марина — учитель-логопед с педагогическим стажем 35 лет. Сын Алексей — преподаватель в Институте развития образования Кировской области, кандидат наук, доцент, в настоящее время находится на защите Родины, награжден орденом Мужества и медалью "За Отвагу". Жена Алексея Екатерина — учитель истории. Дочь Марины и внучка Светланы Анатольевны Дарья тоже выбрала педагогическую профессию и уже начала работать в школе.

"Мы гордимся, что младшее поколение идет по стопам предков, считая учительскую стезю престижной, благородной и очень нужной людям профессией! Воспитывая своих детей, я всегда невольно сравниваю взаимодействие со своими учениками, и наоборот. Часто, проводя урок я представляю, что это мой сын или дочь, и общение в таком ракурсе помогает преподнести материал урока, выстроить общение. Любовь к Родине, семье, семейные ценности, уважение к старшим — вот что нужно формировать и воспитывать у подрастающего поколения", — рассказала Марина.

270 лет преподают в Пермском крае представители династии Якушковых, Шинкаревых из города Березники. Участники семейной команды говорят, что на их выбор профессии повлияли бабушка Зинаида Александровна — биолог и химик — дедушка Юрий Николаевич, который был тренером по лыжным гонкам. Особенно они гордятся, что именно он подготовил к участию в Зимних Олимпийских играх 2002 года российскую лыжницу Елену Калугину.

Их дочь Наталия Юрьевна, которая в семейной команде представляет поколение бабушек, познакомилась со своим супругом Михаилом Анатольевичем в школе. Она — учитель географии и биологии, он преподавал историю и обществоведение. Сестра Наталии Юрьевны Елена со своим супругом — тренеры по лыжным гонкам. У дочери Наталии Юрьевны и Михаила Анатольевича Екатерины психолого-педагогическое образование и стаж работы педагогом более 10 лет. По примеру своих родителей Екатерина со своим мужем Константином познакомилась на работе — в детском оздоровительном лагере, где он был воспитателем, а она — начальником.

"Своих учеников и детей мы учим мыслить, рассуждать, обосновывать, уважать мнение других, ценить прошлое и настоящее, помогаем найти себя в будущем, становиться самостоятельными. С детьми и внуками стараемся укреплять связь между поколениями. Рассказываем им про историю семьи. Конечно, продолжаем и собственное обучение, например, изучаем геологию в Пермском крае, ездим в мини-экспедиции по региону", — рассказали они.

Регистрация семейных команд на участие в конкурсе "Это у нас семейное" доступна на сайте этосемейное.рф до 14 сентября. Подать заявки могут семейные команды, состоящие из четырех и более человек, которые являются по отношению друг к другу представителями трех и более поколений. В составе семейной команды обязательно должен быть участник от 5 до 17 лет включительно на момент окончания этапа регистрации.

Самый массовый проект президентской платформы "Россия — страна возможностей" в 2025 году стал частью национального проекта "Семья". В первом сезоне приняли участие 587 250 человек из 102 735 семейных команд из всех 89 регионов вместе со своими родственниками, проживающими в 81 стране.