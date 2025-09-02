Следствие снова ведет школьница: второй сезон детского детективного сериала "Любопытная Варвара" стартует в Wink.ru 2 октября

Премьера комедийно-детективного сериала "Любопытная Варвара. Второй сезон" (6+) состоится 2 октября эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Главные роли в продолжении полюбившегося проекта исполнили Полина Айнутдинова, Сергей Федоров, Вероника Журавлева, Людмила Артемьева, Виктор Бычков, Степан Девонин, Сергей Степин, Елена Борщева и Вера Островская.

Производством сериала занималась кинокомпания "Карго" при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ") и "НМГ Студии". Режиссер-постановщик — Юрий Коробейников, шоураннер — Карен Оганесян. Семейный детектив пополнит линейку Wink Originals ("Слово пацана. Кровь на асфальте", "Фишер", "Балет", "Комбинация" и другие).

Трейлер

В новом сезоне юная сыщица Варвара Смородина с семьей и друзьями приезжает на весенние каникулы в Пятигорск. Как всегда, рядом напарник по расследованиям Вася, сестра — гламурная красотка Зоя, бабушка — бывший эксперт-криминалист и дедушка — следователь в отставке. На новом месте Зое предстоит попробовать свои силы в кино, а Варвару ждет множество необычайных и загадочных дел, которые может раскрыть только она. Зловещая "Собака Баскервилей" преследует известного писателя. Вандалы яркими красками расписывают популярные памятники. Необычное преступление случается на съемках картины "Герой нашего времени". Любопытная Варвара снова в деле, но теперь у нее есть конкурентка за победу в федеральном конкурсе "Юный сыщик" — такая же любопытная Ангелина Абрикосова…

Съемки второго сезона "Любопытной Варвары" охватили несколько локаций в регионе Кавказские Минеральные Воды: Пятигорск, Кисловодск, Железноводск и деревню Элькуш.

Юрий Коробейников, режиссер:

"Во втором сезоне наши герои немного подросли. И в этот раз у нас будет значительно больше экшена, сложных сцен, добавятся новые персонажи, в том числе и животные. Мы хотим сделать этот проект интересным как для малышей, так и для детей постарше, поэтому дела будут более запутанными, а юмор — чуть более взрослым. Мы все растем вместе с нашими персонажами".

Полина Айнутдинова, исполнительница главной роли:

"В этом сезоне будут замечательные актеры, интересные расследования и невероятные приключения друзей. Вместе с моей героиней Варварой мы узнали много фактов о великих людях, которые будут интересны и нашим зрителям. Поэтому обязательно смотрите второй сезон всей семьей".

Сергей Федоров, исполнитель роли Васи:

"Ребята, второй сезон "Любопытной Варвары" будет топчик! Если в первом мы только разгонялись, то теперь — полный газ: больше загадок, больше приключений и, честно, больше крутых моментов с Васей. Станет еще веселее, быстрее и как-то по-настоящему — расскажем про дружбу и про то, что значит брать ответственность на себя. Все только начинается!"

Первый сезон сериала "Любопытная Варвара" завоевал признание профессионального сообщества и любовь зрителей. Проект выиграл Гран-при фестиваля "Пилот". "Любопытная Варвара" также стала лауреатом "Премии Рунета — 2024". Количество просмотров в онлайн-кинотеатрах, по данным Института развития интернета (АНО "ИРИ"), превысило 10 млн в первый месяц показа. Оценка проекта в рейтинге "Кинопоиска" достигает 8,2 балла, на платформе Wink.ru сериал уверенно держится на отметке 9,4 балла.