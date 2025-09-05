16+
Транспорт и связь Экономика и бизнес

Т2 открывает доступ к востребованным интернет-сервисам в зоне ограничений

САМАРА. 5 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 43
T2, российский оператор мобильной связи, позволяет клиентам получить доступ к значимым интернет-сервисам в условиях ограничений, обусловленных мерами безопасности для защиты населения и критически важной инфраструктуры. Техническое решение соответствует требованиям безопасности, так как предоставляет доступ к списку наиболее востребованных ресурсов: онлайн-картам, приложению оператора, порталу Госуслуг, мессенджерам, маркетплейсам, поисковым системам, а также сайтам государственных учреждений РФ. Дополнительных действий от пользователя не требуется, доступ предоставляется автоматически.

Фото: Shutterstock / Автор Tero Vesalainen

Техническая инфраструктура Т2 функционирует в соответствии с требованиями федеральных и региональных властей. В целях поддержки клиентов и по согласованию с регулятором компания внедрила систему постоянного доступа к избранным онлайн-ресурсам в зонах действия ограничений. Это дает возможность абонентам пользоваться важными сервисами при строгом соблюдении мер безопасности.

На данный момент оператор активирует доступ к следующим ресурсам: сервисы Яндекс и Mail.ru, портал Госуслуг, маркетплейсы Ozon, Wildberries, онлайн-платформа Avito, приложение Т2, мессенджеры ВКонтакте и OK, медиаплатформы Кинопоиск, Дзен, Rutube, а также сайты государственных учреждений (сайты Правительства и АП, ДЭГ, Выборы, ПОС, ГОСВЭБ). Абоненты могут пользоваться данными онлайн-ресурсами согласно своему тарифному плану. Учитывая важность цифровых сервисов на базе интернета, оператор вывел решение в максимально короткие сроки, поэтому его параметры могут меняться исходя из потребностей клиентов и решаемых задач.

Ирина Лебедева, заместитель генерального директора по коммерческой деятельности Т2:

"Мы понимаем, насколько критичен непрерывный доступ к мессенджерам, Госуслугам, картам и прочим социально значимым онлайн-ресурсам. Наше решение позволяет сохранить его в зонах действия ограничений. Это компромиссный вариант, который решает боль абонентов последних месяцев, не нарушая при этом требований безопасности. Решение разработано совместно с профильными ведомствами и поддерживает баланс между защитой критической инфраструктуры и поддержкой граждан. Мы продолжим отслеживать обратную связь от абонентов и при необходимости расширять список доступных ресурсов".

Последние комментарии

Антон Сотников 20 августа 2025 17:41 От оператора к оператору теперь можно перейти со своим тарифом

Значит это один оператор - "офис-бе", и надо искать какую-то альтернативу.

Геннадий А 06 августа 2025 09:37 Электричку Самара - аэропорт Курумоч запустят в 2028 году

Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.

MAX X 19 марта 2025 07:15 Мэрия Самары: реконструированный участок дороги по ул. 22 Партсъезда откроют в мае

Какого года?

Old Cat 18 марта 2025 13:29 По городу и до аэропорта: в Самаре предложили пустить скоростной общественный транспорт

Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.

Светлана Рябова 18 марта 2025 12:24 "Автомобилисты привыкнут": зачем в Самаре вводят платные парковки

Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!

