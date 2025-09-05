Т2 открывает доступ к востребованным интернет-сервисам в зоне ограничений

T2, российский оператор мобильной связи, позволяет клиентам получить доступ к значимым интернет-сервисам в условиях ограничений, обусловленных мерами безопасности для защиты населения и критически важной инфраструктуры. Техническое решение соответствует требованиям безопасности, так как предоставляет доступ к списку наиболее востребованных ресурсов: онлайн-картам, приложению оператора, порталу Госуслуг, мессенджерам, маркетплейсам, поисковым системам, а также сайтам государственных учреждений РФ. Дополнительных действий от пользователя не требуется, доступ предоставляется автоматически.
Техническая инфраструктура Т2 функционирует в соответствии с требованиями федеральных и региональных властей. В целях поддержки клиентов и по согласованию с регулятором компания внедрила систему постоянного доступа к избранным онлайн-ресурсам в зонах действия ограничений. Это дает возможность абонентам пользоваться важными сервисами при строгом соблюдении мер безопасности.
На данный момент оператор активирует доступ к следующим ресурсам: сервисы Яндекс и Mail.ru, портал Госуслуг, маркетплейсы Ozon, Wildberries, онлайн-платформа Avito, приложение Т2, мессенджеры ВКонтакте и OK, медиаплатформы Кинопоиск, Дзен, Rutube, а также сайты государственных учреждений (сайты Правительства и АП, ДЭГ, Выборы, ПОС, ГОСВЭБ). Абоненты могут пользоваться данными онлайн-ресурсами согласно своему тарифному плану. Учитывая важность цифровых сервисов на базе интернета, оператор вывел решение в максимально короткие сроки, поэтому его параметры могут меняться исходя из потребностей клиентов и решаемых задач.
Ирина Лебедева, заместитель генерального директора по коммерческой деятельности Т2:
"Мы понимаем, насколько критичен непрерывный доступ к мессенджерам, Госуслугам, картам и прочим социально значимым онлайн-ресурсам. Наше решение позволяет сохранить его в зонах действия ограничений. Это компромиссный вариант, который решает боль абонентов последних месяцев, не нарушая при этом требований безопасности. Решение разработано совместно с профильными ведомствами и поддерживает баланс между защитой критической инфраструктуры и поддержкой граждан. Мы продолжим отслеживать обратную связь от абонентов и при необходимости расширять список доступных ресурсов".
