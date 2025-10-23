16+
Экономика и бизнес

"Металлист-Самара" повышает операционную эффективность производства выхлопных патрубков

САМАРА. 23 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков посетил одно из ведущих предприятий России — АО "Металлист-Самара". Производитель компонентов газотурбинных двигателей является участником федерального проекта "Производительность труда" национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".

Фото: пресс-службы минпромторга Самарской области

Как и другие крупные компании, завод сталкивается с проблемой дефицита рабочей силы, что требует повышения эффективности каждого сотрудника. С июля 2025 года завод получает бесплатную методическую поддержку от государства при активном участии экспертов Регионального центра компетенций в сфере производительности труда (РЦК) Самарской области.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, возглавляющий комиссию Госсовета по направлению "Промышленность", неоднократно подчеркивал, что национальные проекты являются ключевым инструментом достижения целей развития региона, повышения качества жизни граждан и укрепления экономики. Главой региона поставлена задача привлекать к участию в проекте "Производительность труда" как можно больше предприятий и обеспечить для них максимальную доступность методик повышения производительности труда.

В рамках проекта специалисты РЦК совместно с сотрудниками завода, предварительно обученными бережливому производству, проводят тщательный анализ всех этапов производства, выявляя и устраняя узкие места для повышения общей продуктивности.

"Мы провели хронометражную съемку рабочего времени на ключевых операциях: токарной, фрезерной, слесарной и контрольной", — говорит ведущий инженер-технолог Ляззат Аринова о проведенном на рабочем месте тайм-менеджменте.

Во время диагностики были выявлены проблемы: удаленность между цехами, логистические сложности, простои из-за поломок оборудования. Особое внимание уделено эталонному участку в механосборочном и штамповочном цехах, где оптимизируется производство выхлопных патрубков.

"Мы применяем меры по изменению маршрутов движения заготовок, внедрению стандартизированных операционных процедур и системы 5С для безопасной и эффективной организации рабочего места", — отметил эксперт РЦК Михаил Михайлов.

Полный перечень мероприятий устранению выявленных проблем будет реализован до конца года. Исполнительный директор предприятия Александр Уржунцев пояснил, что целью участия в проекте является повышение операционной эффективности при расширении номенклатуры продукции. Уже есть положительная динамика на эталонном участке, и завод намерен масштабировать успешные методики на другие участки.

"Проект на "Металлист-Самара" демонстрирует переход от локальных улучшений к комплексным изменениям. Это помогает сохранять лидирующие позиции, внедрять инновационные методы и эффективно развиваться в условиях кадровых вызовов", — подчеркнул глава минпромторга Самарской области.

В настоящее время более 200 предприятий Самарской области внедрили принципы бережливого производства, из них 68% компаний относится к отрасли обрабатывающей промышленности. Более 3400 специалистов прошли обучение соответствующим методикам, что позволило повысить производительность труда в среднем на 30%. Участие в проекте позволяет компаниям добиться реальных изменений без значительных капитальных вложений.
Узнать подробнее о возможностях для бизнеса в рамках нацпроекта можно на официальных ресурсах: производительность. рф и эффективность. рф

