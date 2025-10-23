16+
Застройщики признали невыгодным строительство арендного жилья Жители Самарской области начали готовиться к зиме: спрос на изготовление модульных бань вырос на 79% "Маловато": застройщик — о средней стоимости жилья в Самаре "Металлист-Самара" повышает операционную эффективность производства выхлопных патрубков Евросоюз ввел санкции против АвтоВАЗа и Максима Соколова

Экономика и бизнес

Жители Самарской области начали готовиться к зиме: спрос на изготовление модульных бань вырос на 79%

САМАРА. 23 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Незадолго до начала холодного сезона жители Самарской области стали чаще задумываться о том, как согреться зимой. Эксперты Авито Услуг выяснили, как изменился спрос на строительство бань и популярность банных процедур в сентябре 2025 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

По данным Авито Услуг, интерес к строительству бань в сентябре 2025 года по Самарской области показал заметный рост. Наибольшую динамику показали модульные бани: спрос на их изготовление увеличился на 79%. Также строительство финских саун стало востребованнее на 22%.

Заметный рост наблюдается и в сегменте банных процедур. Так, услуги парильщика стали популярнее в 3 раза, услуги пармастера — на 83%, а услуги банщика — на 25%. Общий интерес к спа-процедурам вырос на 54%. Интерес к купанию в банных чанах — больших металлических купелях на открытом воздухе — вырос на 21%.

"Мы отмечаем рост спроса на строительство разных видов бань, особенно модульных: в сентябре 2025 года их хотели изготовить на 79% чаще. Эти данные подтверждают, что традиционные форматы отдыха по-прежнему остаются востребованными: жители Самарской области выбирают парные процедуры не только ради очищения, но и для расслабления и укрепления здоровья в холодное время года", — комментирует Светлана Филимонова, руководитель категории "Ремонт и строительство" на Авито Услугах.

