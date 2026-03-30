В Самаре незаконно вырубили 15 деревьев на особо охраняемой природной территории

Инспекторы эконадзора регионального минприроды зафиксировали в Самаре незаконную рубку на памятнике природы.

20 и 25 марта инспекторы проводили обследование памятника природы "Древостой дуба естественного происхождения". На одном из участков вдоль тропы они обнаружили следы точечной рубки — было срублено 15 сухостойных деревьев.

Лица, совершившие вырубку, на момент проверки не обнаружены, сообщает минприроды.

Для установления виновных лиц ведосмтво направило обращение в полицию.

Также в администрацию города направлен запрос для расчета нанесенного вреда. При расчете будет применен повышающий коэффициент, поскольку вырубка произошла на особо охраняемой природной территории регионального значения.