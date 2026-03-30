Житель Самары получил 9,5 лет за убийство друга В Самаре незаконно вырубили 15 деревьев на особо охраняемой природной территории В 2025 г. в ДТП на территории региона погибло 298 человек Женщина съехала в кювет на незарегистрированном квадроцикле и попала в больницу Прокуратура добилась выплат зарплат сотрудникам ТТУ Самары через суд

Происшествия

В Самаре незаконно вырубили 15 деревьев на особо охраняемой природной территории

САМАРА. 30 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Инспекторы эконадзора регионального минприроды зафиксировали в Самаре незаконную рубку на памятнике природы.

Фото: Минприроды Самарской области

20 и 25 марта инспекторы проводили обследование памятника природы "Древостой дуба естественного происхождения". На одном из участков вдоль тропы они обнаружили следы точечной рубки — было срублено 15 сухостойных деревьев.

Лица, совершившие вырубку, на момент проверки не обнаружены, сообщает минприроды.

Для установления виновных лиц ведосмтво направило обращение в полицию.

Также в администрацию города направлен запрос для расчета нанесенного вреда. При расчете будет применен повышающий коэффициент, поскольку вырубка произошла на особо охраняемой природной территории регионального значения.

Юрий Пестриков 27 марта 2026 17:09 Пациентка районной больницы оштрафована за оскорбление медсестры

... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...

Юрий Пестриков 27 марта 2026 16:26 Пациентка районной больницы оштрафована за оскорбление медсестры

... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!

Фаина Бижитуева 24 ноября 2025 13:42 Самарца будут судить за убийство соседа и покушение на сожительницу

Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц

Фаина Бижитуева 24 ноября 2025 13:14 В Тольятти двух женщин будут судить за убийство соседки

Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках

Егор Гаврилов 05 сентября 2025 10:29 В Новокуйбышевске будут судить троих наркосбытчиков,

Эта новость не соответствует действительности! Дети не имеют никакого отношения к наркотикам и никогда не занимались их распространением. Детей задержали сотрудники ГНК, избили, заставили всё признать. Однако позже этих же сотрудников и руководство ГНК также задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Вероятно, впоследствии их отпустили. Сотрудники СУ СК по г. Новокуйбышевск и прокуратуры решили привлечь к ответственности невиновных людей нашего города, чтобы получить выгоду, повысить статистику, получить премии и выполнить план. Это уголовное дело неоднократно возвращалось прокурору из-за ошибок. Также судья Октябрьского районного суда г. Самара вернул его прокурору как «незаконное и сфальсифицированное». В настоящий момент прокуратура лично заинтересованная в обвинительном исходе этого дела утвердила обвинение в третий раз и направило в суд. ПРОСИМ ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ ПОМОЧЬ ДЕТЯМ! Ваш комментарий очень важен. И будет использован в суде. Будет опубликована вся подробная информация, подтверждающая невиновность детей и коррупционные манипуляции органов, все бумаги и постановления, а так же лица их подписывающие если Администрация г. Новокуйбышевск не обратит внимание и не спасет человеческие жизни!

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

