Два штрафа за одну пьяную поездку получили в Сызрани водитель и его пассажир

В Сызрани инспекторы ДПС задержали водителя, управлявшего транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В ноябре 2025 г. ночной экипаж ДПС МУ МВД России "Сызранское" остановил автомобиль Hyundai Solaris. Водитель проигнорировал требования остановиться и попытался скрыться. В результате погони, полицейские задержали нарушителя.

При проверке инспекторы выявили признаки опьянения, однако гражданин отказался пройти медосвидетельствование. Выяснилось, что водитель сел за руль по просьбе владельца машины, который тоже был пьян и забыл документы дома.

По решению суда водитель получил штраф в размере 200 тыс. руб. с лишением права управления транспортными средствами сроком на 2 года. Владелец автомобиля оштрафован на 30 тыс. рублей.

Приговор вступил в законную силу.