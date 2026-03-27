Два штрафа за одну пьяную поездку получили в Сызрани водитель и его пассажир

В Сызрани инспекторы ДПС задержали водителя, управлявшего транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
В ноябре 2025 г. ночной экипаж ДПС МУ МВД России "Сызранское" остановил автомобиль Hyundai Solaris. Водитель проигнорировал требования остановиться и попытался скрыться. В результате погони, полицейские задержали нарушителя.
При проверке инспекторы выявили признаки опьянения, однако гражданин отказался пройти медосвидетельствование. Выяснилось, что водитель сел за руль по просьбе владельца машины, который тоже был пьян и забыл документы дома.
По решению суда водитель получил штраф в размере 200 тыс. руб. с лишением права управления транспортными средствами сроком на 2 года. Владелец автомобиля оштрафован на 30 тыс. рублей.
Приговор вступил в законную силу.
Последние комментарии
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках
Эта новость не соответствует действительности! Дети не имеют никакого отношения к наркотикам и никогда не занимались их распространением. Детей задержали сотрудники ГНК, избили, заставили всё признать. Однако позже этих же сотрудников и руководство ГНК также задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Вероятно, впоследствии их отпустили. Сотрудники СУ СК по г. Новокуйбышевск и прокуратуры решили привлечь к ответственности невиновных людей нашего города, чтобы получить выгоду, повысить статистику, получить премии и выполнить план. Это уголовное дело неоднократно возвращалось прокурору из-за ошибок. Также судья Октябрьского районного суда г. Самара вернул его прокурору как «незаконное и сфальсифицированное». В настоящий момент прокуратура лично заинтересованная в обвинительном исходе этого дела утвердила обвинение в третий раз и направило в суд. ПРОСИМ ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ ПОМОЧЬ ДЕТЯМ! Ваш комментарий очень важен. И будет использован в суде. Будет опубликована вся подробная информация, подтверждающая невиновность детей и коррупционные манипуляции органов, все бумаги и постановления, а так же лица их подписывающие если Администрация г. Новокуйбышевск не обратит внимание и не спасет человеческие жизни!
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.