Из школы в Тольятти эвакуировали 950 человек из‑за возгорания

В пятницу, 27 марта, в 11:52 спасателям поступило оповещение о пожаре в тольяттинской школе. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС по Самарской области.

По данным службы, возгорание произошло в школе Тольятти, на ул. Ворошилова, 21. Очаг возгорания находился в общем коридоре на первом этаже. Загорелся мусор в металлическом контейнере. Площадь пожара составила 0,5 кв. м, очаг ликвидировали еще до прибытия пожарно‑спасательных подразделений.

В целях безопасности до приезда спасателей из здания самостоятельно эвакуировались 950 человек, в том числе 910 детей.

Пострадавших и погибших нет.