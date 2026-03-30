В Самарской области ввели режим "Ковер" из-за угрозы атаки БПЛА

В ночь на понедельник, 30 марта, в Самарской области была объявлена угроза атаки БПЛА. В настоящее время в регионе введен режим "Ковер". Об этом в своем канале МАХ сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

Угроза подлета БПЛА сохраняется с 2:00 ночи. О временных ограничениях на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Курумоч в Росавиации около 3:00.

Очевидцы в соцсетях рассказали, что над Тольятти около 5:00 утра была слышна серия взрывов. По предварительной информации, ПВО отражала воздушную атаку над городом.