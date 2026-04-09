Спрос на образовательные услуги для людей серебряного возраста вырос в 3,5 раза в Самарской области

Люди серебряного возраста в Самарской области меняют привычную модель потребления: вместо того чтобы справляться со всем самостоятельно, они все чаще доверяют профессионалам, от организаторов праздников до финансовых консультантов. Эксперты Авито Услуг проанализировали данные по динамике спроса на разнообразные услуги со стороны представителей серебряного возраста (55-64 года) в Самарской области в период с марта 2025-го по февраль 2026 года по сравнению с предыдущим аналогичным периодом. Оказалось, что за год запросы этой аудитории заметно сместились в сторону активного долголетия, самореализации и делегирования рутинных задач.

По данным Авито Услуг, в Самарской области наибольший рост спроса зафиксирован в категории организации мероприятий: интерес к услугам профессиональных организаторов праздников увеличился в 3,4 раза, а по оформлению и декору - в 2,2 раза. Активно интересуются пользователи 55+ и услугами, связанными с крупными покупками и планированием: спрос на консультации по недвижимости вырос втрое, а на услуги бухгалтеров и финансистов - на 20%.

Также заметно стремление к самореализации: курсы по различным профессиям и ведению бизнеса стали востребованы более чем втрое чаще. Помимо этого, представители возраста 55+ активнее, чем годом ранее, интересуются обучающими программами по иностранным языкам - спрос на них вырос более чем вдвое, а также курсами по красоте и здоровью (+23%), подтверждая интерес к активному долголетию.

Осваивают люди в возрасте 55-64 лет и высокотехнологичные форматы досуга: спрос на помощь с подключением интернета вырос на 23%, а на услуги по настройке игровых приставок - на 20%.

При этом представители серебряного возраста все чаще готовы обращаться за помощью в садовых работах: спрос на земляные работы увеличился на 16%, а на озеленение и уход за садом и огородом - на 9%.

В вопросах поддержания домашнего уюта старшее поколение также все чаще делегирует рутинные задачи специалистам. На 29% вырос спрос на чистку ковров, а генеральная уборка стала востребованнее на 11%. Активно обращаются пользователи и к мастерам по ремонту: заметно чаще стали востребованы услуги по починке посудомоечных машин (+37%), кофемашин (+28%). Популярнее также услуги сантехников (+9%). Не остаются без внимания и другие работы по дому: остекление и ремонт балконов прибавили 19%, а сборка и ремонт мебели - 8%.

"Мы фиксируем устойчивый тренд: люди серебряного возраста все чаще воспринимают обучение как осознанную инвестицию в себя. Рост спроса на курсы по новым профессиям и ведению бизнеса - это явный сигнал: после 55 лет для аудитории на первый план выходят самореализация и финансовые амбиции. Желание осваивать современные компетенции открывает перед этим поколением двери в сферы деятельности, о перспективах которых они раньше не задумывались или на которые не хватало времени и ресурсов", - комментирует Игорь Санников, руководитель бизнес-направлений "Красота и здоровье" и "Обучение" на Авито.Услугах.