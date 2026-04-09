Привлечь и удержать молодежь: как предприятия региона решают кадровые вопросы

САМАРА. 9 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Привлечь и удержать необходимые кадры — такая задача стоит сегодня перед многими предприятиями. Особое внимание уделяется молодежи. В Самарской области работодатели этот вопрос решают комплексно: от обучения с нуля до корпоративных турниров.

Фото: Минтруд Самарской области

Такой подход выстроен в строительной компании ООО "Нова" в Новокуйбышевске. С системой подготовки кадров на предприятии познакомилась врио заместителя министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Юлия Бренер. В собственном учебно-производственном центре здесь проходит полный цикл подготовки кадров: от теории до первого рабочего места. Разобраться в тонкостях профессии помогут наставники. Можно освоить рабочую специальность, повысить разряд или освоить смежную профессию. Сроки обучения зависят от сложности: монтажники осваивают азы за 3-4 недели, на подготовку сварщика уходит до 4 месяцев.

"Набираем группу сварщиков по 10 человек, монтажников также 10-15 человек, — рассказал главный сварщик ООО "НОВА" Руслан Галиуллин, — обучаем и людей со стороны, и своих сотрудников, которые хотят повысить квалификацию".

Важно не только подготовить кадры, но и закрепить их. Чтобы молодой специалист остался на предприятии надолго, ему предлагают социальный пакет, интересный досуг и участие в масштабных проектах. Например, в прошлом году сотрудники ООО "Нова" вошли в состав команды работающей молодежи, которая представляла наш регион в финале окружного общественного проекта "МолоТ".

Напомним, проект Приволжского федерального округа "МолоТ" реализуется под патронатом полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова. В отборочных соревнованиях в Самарской области в 2025 году приняли участие более 3000 человек с разных предприятий. 30 человек по итогам вошли в сборную команду региона.

"Участие в проекте ПФО "МолоТ" стало для меня одной из самых ярких и значимых страниц профессиональной и личной жизни, — поделился главный специалист службы строительного контроля ООО "НОВА" Вячеслав Збрыщак. — Прежде всего, хочу выразить искреннюю благодарность своей компании за доверие. Было очень важно почувствовать, что в меня поверили, дали шанс проявить себя, представить свою организацию, свой город и показать, на что я способен. Это большая честь. Отдельное впечатление произвело знакомство с участниками из других городов и предприятий. "МолоТ" дал уникальную возможность увидеть, насколько талантливая, сильная и инициативная молодежь сегодня есть в нашей стране".

Региональное министерство труда, занятости и миграционной политики и Кадровый центр "Работа России" Самарской области оказывают содействие в привлечении кадров на предприятия. ООО "НОВА" активно участвует во многих мероприятиях, организуемых министерством.

"Мы видим, насколько коллеги заботливо подходят к обеспечению кадрами своего предприятия, как относятся к своим кадрам, к будущим кадрам, — прокомментировала Юлия Бренер. — Предприятие не просто принимает к себе людей, но и участвует в процессе подготовки квалифицированных работников. Много мер поддержки для молодежи. И такие выезды позволяют рассказать нашим соискателям о том, какие условия их ждут на предприятиях".

Познакомиться с вакансиями и условиями работы на предприятиях региона можно на портале "Работа России" — www. trudvsem.ru.

Под Самарой Волга частично освободилась ото льда

Как выращивают цветы для озеленения Самары

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

