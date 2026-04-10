ВТБ: третьего котенка из семьи дальневосточных леопардов назвали Фьюжн Сбер: ГигаЧат превратил "загадки космоса" в нейрокартины ВТБ и OneTwoTrip узнали, куда россияне поедут на майские праздники ВТБ развивает ИИ-агентов: от советников к автономным действиям Дом, где хочется жить: как цифровые технологии Сбера меняют рынок недвижимости Самары

ВТБ: третьего котенка из семьи дальневосточных леопардов назвали Фьюжн

ВТБ подвел итоги голосования по выбору имени третьего котенка дальневосточного леопарда из семьи кошки Герды, которая обитает в национальном парке "Земля леопарда" (Владивосток). Аудитория соцсетей и участники конференции банка Data Fusion 2026 выбрали имя Фьюжн. В финальном голосовании приняло участие более 4 200 человек.

"Уже несколько лет мы участвуем в проектах по восстановлению популяции дальневосточного леопарда. Выбор имени для каждого котенка из семьи дальневосточных леопардов — это один из способов привлечь внимание к самым редким большим диким кошкам планеты, которые обитают в Приморье. Имя Фьюжн означает слияние, объединение и очень подходит котенку. Оно отражает ключевой принцип современной природоохранной деятельности, которую поддерживает ВТБ: синергию технологий, науки и бизнеса ради сохранения биоразнообразия", — прокомментировала Наталья Кочнева, старший вице-президент ВТБ.

"Каждый новый котенок дальневосточного леопарда — это знак того, что популяция сохраняется, стабильна, возвращает себе утраченные территории. Особенно важно, что вместе с таким партнером, как ВТБ, мы можем не только защищать этих редчайших животных, но и делиться этой историей со всей страной — через традицию давать им имена, которые становятся частью их судьбы. Получение имени леопардом символизирует заботу и особое отношение к природе", — отметил Виктор Бардюк, директор ФГБУ "Земля леопарда".

Под символической опекой ВТБ, который носит титул Хранителя леопарда, находится семья диких кошек: мама Герда, сын Феникс, дочка Сиерра и третий котенок двух лет. Дальневосточные леопарды ведут скрытный образ жизни и крайне редко выходят к человеку, поэтому ученые долгое время не могли определить пол третьего котенка. Вычислить, что это мальчик около двух лет, удалось лишь по фотоловушке — на видео кошка прогуливалась по берегу Амурского залива недалеко от полуострова Песчаный. Эти места богаты добычей, поэтому попавший в кадр зверь выглядит здоровым и явно не испытывает проблем с охотой и пропитанием.

Даты конкурса по выбору имени для котенка совпали с датами проведения конференции банка Data Fusion 2026, поэтому ИТ-команда ВТБ предложила для голосования 5 разных имен. Каждое из них по-своему символизировало связь природы и прогресса, давая отсылку на мифы, известных ученых и технологии: Дион, Фьюжн, Верн, Космик, Прометей. Голосование по выбору имени проходило с 7 по 9 апреля включительно как на площадке конференции Data Fusion в Москве, так и на сайте ее ВК-сообщества.

Дальневосточный леопард — самая редкая большая кошка планеты. В начале 2000-х в мире насчитывалось около 35 диких особей. Зверь находится на грани исчезновения. Создание нацпарка "Земля леопарда" (Владивосток) и его эффективная работа позволили предотвратить исчезновение хищника и увеличить популяцию. Охрана территории от браконьерства и пожаров, повышение числа копытных и экопросвещение населения стали основой трехкратного роста численности животных. По последним данным, на "Земле леопарда" отмечено более 120 леопардов. За время исследований не зафиксировано случаев неспровоцированного нападения этого животного на человека.

Программа "Хранитель леопарда" была запущена "Землей леопарда" в 2014 г. для привлечения внимания к работе по сохранению дальневосточного леопарда. ВТБ носит титул Хранителя леопарда с 2023 года. За время сотрудничества с "Землей леопарда" ВТБ приобрел тягач для нужд заповедных территорий, пять автомобилей УАЗ для охраны от браконьеров и лесных пожаров. В 2025 г. при поддержке банка осуществлено обустройство экотропы "Кравцовские водопады". Также банк выступил генеральным партнером фестиваля "День леопарда" во Владивостоке.

Петр Югов 27 октября 2025 08:55 Сбербанк объявил режим работы 3-7 ноября

Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

