ВТБ: третьего котенка из семьи дальневосточных леопардов назвали Фьюжн

ВТБ подвел итоги голосования по выбору имени третьего котенка дальневосточного леопарда из семьи кошки Герды, которая обитает в национальном парке "Земля леопарда" (Владивосток). Аудитория соцсетей и участники конференции банка Data Fusion 2026 выбрали имя Фьюжн. В финальном голосовании приняло участие более 4 200 человек.

"Уже несколько лет мы участвуем в проектах по восстановлению популяции дальневосточного леопарда. Выбор имени для каждого котенка из семьи дальневосточных леопардов — это один из способов привлечь внимание к самым редким большим диким кошкам планеты, которые обитают в Приморье. Имя Фьюжн означает слияние, объединение и очень подходит котенку. Оно отражает ключевой принцип современной природоохранной деятельности, которую поддерживает ВТБ: синергию технологий, науки и бизнеса ради сохранения биоразнообразия", — прокомментировала Наталья Кочнева, старший вице-президент ВТБ.

"Каждый новый котенок дальневосточного леопарда — это знак того, что популяция сохраняется, стабильна, возвращает себе утраченные территории. Особенно важно, что вместе с таким партнером, как ВТБ, мы можем не только защищать этих редчайших животных, но и делиться этой историей со всей страной — через традицию давать им имена, которые становятся частью их судьбы. Получение имени леопардом символизирует заботу и особое отношение к природе", — отметил Виктор Бардюк, директор ФГБУ "Земля леопарда".

Под символической опекой ВТБ, который носит титул Хранителя леопарда, находится семья диких кошек: мама Герда, сын Феникс, дочка Сиерра и третий котенок двух лет. Дальневосточные леопарды ведут скрытный образ жизни и крайне редко выходят к человеку, поэтому ученые долгое время не могли определить пол третьего котенка. Вычислить, что это мальчик около двух лет, удалось лишь по фотоловушке — на видео кошка прогуливалась по берегу Амурского залива недалеко от полуострова Песчаный. Эти места богаты добычей, поэтому попавший в кадр зверь выглядит здоровым и явно не испытывает проблем с охотой и пропитанием.

Даты конкурса по выбору имени для котенка совпали с датами проведения конференции банка Data Fusion 2026, поэтому ИТ-команда ВТБ предложила для голосования 5 разных имен. Каждое из них по-своему символизировало связь природы и прогресса, давая отсылку на мифы, известных ученых и технологии: Дион, Фьюжн, Верн, Космик, Прометей. Голосование по выбору имени проходило с 7 по 9 апреля включительно как на площадке конференции Data Fusion в Москве, так и на сайте ее ВК-сообщества.

Ссылка на видео с котенком леопарда из семьи Герды (предоставлено пресс-службой нацпарка "Земля леопарда").