Переправа "Самара – Рождествено" заработает с 11 апреля

В субботу, 11 апреля, начинает работу грузопассажирская переправа "Самара — Рождествено".

Паром "Окский‑35" полностью готов к выходу на линию, информирует региональный минтранс.

Специалисты завершили плановую подготовку судна и береговой инфраструктуры, включая грузовые дебаркадеры.

Пассажирские перевозки на маршруте будут осуществляться теплоходами типа "ОМ" и судами типа "МПКС".

Актуальную информацию об изменениях в работе переправы можно найти на официальных ресурсах Самарского речного пассажирского предприятия и профильных ведомств.