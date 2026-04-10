Переправа "Самара – Рождествено" заработает с 11 апреля

В субботу, 11 апреля, начинает работу грузопассажирская переправа "Самара — Рождествено".
Паром "Окский‑35" полностью готов к выходу на линию, информирует региональный минтранс.
Специалисты завершили плановую подготовку судна и береговой инфраструктуры, включая грузовые дебаркадеры.
Пассажирские перевозки на маршруте будут осуществляться теплоходами типа "ОМ" и судами типа "МПКС".
Актуальную информацию об изменениях в работе переправы можно найти на официальных ресурсах Самарского речного пассажирского предприятия и профильных ведомств.
Ежедневное расписание рейсов с 11 апреля:
Отправление из Самары от Октябрьского спуска: 8:00, 14:00 и 18:00.
Отправление из села Рождествено: 6:00, 12:30 и 16:30.