В Самарской области акцию "Сад памяти" посвятили 65-летию первого полета человека в космос

В 2026 г. дан старт седьмому сезону международной акции "Сад памяти", которая проходит с 2020 г. по поручению президента России Владимира Путина.

Самарская область по традиции присоединилась к акции. В этом году первые высадки деревьев в регионе приурочены к знаменательной дате — 65-летию первого полета человека в космос.

Самара является одним из ключевых ракетно-космических центров России. Именно наш регион во время Недели космоса стал флагманской площадкой акции, объединив память о героях войны и триумфе отечественной космонавтики.

История Самары плотно связана с развитием космической отрасли. В советском Куйбышеве создали первую в мире межконтинентальную баллистическую ракету Р-7. На ее базе была произведена ракета-носитель, которая в 1961 г. доставила Юрия Гагарина в космос. Корабль "Восток", на котором летел первый космонавт, тоже частично собирали в Куйбышеве. Город дал путевку в жизнь тысячам инженеров, конструкторов и рабочих, чей труд обеспечил приоритет СССР в освоении космоса. Этот триумф стал возможен благодаря важнейшему событию в истории — Великой Победе 1945 года.

"65 лет назад Юрий Гагарин открыл новую эру человечества. Но этот триумф стал возможен благодаря Победе 1945 года. Самара, где ковался ракетный щит страны, — идеальное место, чтобы соединить эти две великие даты. Каждое дерево в "Саду памяти" — это благодарность и героям войны, и тем, кто прокладывал путь к звездам", — отметил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Память об этом будет увековечена новыми деревьями — 10 апреля в Красноярском лесничестве состоялось центральное региональное мероприятие акции. В ней приняли участие жители Самарской области, предприятия, государственные учреждения, молодежные объединения, партия "Единая Россия". На площади 7 га было высажено свыше 38 тысяч сеянцев сосны.

Первый заместитель руководителя Администрации губернатора Самарской области Михаил Белоусов отметил, что жители Красноярского района не раз принимали участие в акции "Сад памяти". "В этом году здесь особенно людно — почти 500 человек захотели своими руками не просто посадить дерево, а еще раз отдать дань уважения нашим защитникам. Рядом со взрослыми работают дети и подростки, волонтеры — все вместе высадим в итоге более 38 тыс. сеянцев сосны. Эти деревья будут расти, и с ними будет крепнуть наша общая память о Великой Отечественной войне, о покорителях космоса и о Героях уже нашего времени — тех, кто не вернулся домой со специальной военной операции", — сказал Михаил Белоусов.

В рамках проводимого мероприятия созданы лесные насаждения на землях, ранее не занятых лесной растительностью, в защитных целях, связанных с повышением потенциала территории, для предотвращения водной и ветровой эрозии почв.

Всего в регионе запланировано более 50 мероприятий. В рамках седьмого сезона акции "Сад памяти" в Самарской области высадят более 150 тыс. деревьев в память о погибших в Великую Отечественную войну и СВО на площади 45 га.

Присоединиться к любой из акций может каждый желающий — для этого нужно зарегистрироваться на сайте сад-памяти.рф и выбрать мероприятие на интерактивной карте региона. Инвентарь и посадочный материал организаторы предоставят на всех официальных площадках.

Всего же в 2026 г. самарские лесники проведут лесовосстановление и лесоразведение на площади 850 гектаров. Для этого в лесных питомниках подготовлено свыше 5 млн сеянцев — будущих деревьев.
Акция "Сад памяти" проходит в рамках национального проекта "Экологическое благополучие".

Организаторами акции выступают АНО "Сад Памяти", Всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы", Фонд памяти полководцев Победы при участии минприроды России и Рослесхоза.

Последние комментарии

Валерий Александрович Розенфельд 22 марта 2026 11:31 Парк им. Щорса ждет обновление: спортивный фиджитал-парк, площадка для выгула собак и аттракционы

Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???

Анатолий Илларионов 17 марта 2026 05:52 В Самарской области Минюст и Общественная палата проведут мероприятие для НКО по вопросам новой формы отчетности

Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!

Алексей Луптаков 03 марта 2026 13:59 В Самаре запустили первый передвижной комплекс для мониторинга воздуха

Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

"Лечат" трамваи и троллейбусы: показываем изнанку депо на Фадеева

"Лечат" трамваи и троллейбусы: показываем изнанку депо на Фадеева

Под Самарой Волга частично освободилась ото льда

Под Самарой Волга частично освободилась ото льда

Как выращивают цветы для озеленения Самары

Как выращивают цветы для озеленения Самары

