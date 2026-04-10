В Самарской области акцию "Сад памяти" посвятили 65-летию первого полета человека в космос

В 2026 г. дан старт седьмому сезону международной акции "Сад памяти", которая проходит с 2020 г. по поручению президента России Владимира Путина.

Самарская область по традиции присоединилась к акции. В этом году первые высадки деревьев в регионе приурочены к знаменательной дате — 65-летию первого полета человека в космос.

Самара является одним из ключевых ракетно-космических центров России. Именно наш регион во время Недели космоса стал флагманской площадкой акции, объединив память о героях войны и триумфе отечественной космонавтики.

История Самары плотно связана с развитием космической отрасли. В советском Куйбышеве создали первую в мире межконтинентальную баллистическую ракету Р-7. На ее базе была произведена ракета-носитель, которая в 1961 г. доставила Юрия Гагарина в космос. Корабль "Восток", на котором летел первый космонавт, тоже частично собирали в Куйбышеве. Город дал путевку в жизнь тысячам инженеров, конструкторов и рабочих, чей труд обеспечил приоритет СССР в освоении космоса. Этот триумф стал возможен благодаря важнейшему событию в истории — Великой Победе 1945 года.

"65 лет назад Юрий Гагарин открыл новую эру человечества. Но этот триумф стал возможен благодаря Победе 1945 года. Самара, где ковался ракетный щит страны, — идеальное место, чтобы соединить эти две великие даты. Каждое дерево в "Саду памяти" — это благодарность и героям войны, и тем, кто прокладывал путь к звездам", — отметил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Память об этом будет увековечена новыми деревьями — 10 апреля в Красноярском лесничестве состоялось центральное региональное мероприятие акции. В ней приняли участие жители Самарской области, предприятия, государственные учреждения, молодежные объединения, партия "Единая Россия". На площади 7 га было высажено свыше 38 тысяч сеянцев сосны.

Первый заместитель руководителя Администрации губернатора Самарской области Михаил Белоусов отметил, что жители Красноярского района не раз принимали участие в акции "Сад памяти". "В этом году здесь особенно людно — почти 500 человек захотели своими руками не просто посадить дерево, а еще раз отдать дань уважения нашим защитникам. Рядом со взрослыми работают дети и подростки, волонтеры — все вместе высадим в итоге более 38 тыс. сеянцев сосны. Эти деревья будут расти, и с ними будет крепнуть наша общая память о Великой Отечественной войне, о покорителях космоса и о Героях уже нашего времени — тех, кто не вернулся домой со специальной военной операции", — сказал Михаил Белоусов.

В рамках проводимого мероприятия созданы лесные насаждения на землях, ранее не занятых лесной растительностью, в защитных целях, связанных с повышением потенциала территории, для предотвращения водной и ветровой эрозии почв.

Всего в регионе запланировано более 50 мероприятий. В рамках седьмого сезона акции "Сад памяти" в Самарской области высадят более 150 тыс. деревьев в память о погибших в Великую Отечественную войну и СВО на площади 45 га.

Всего же в 2026 г. самарские лесники проведут лесовосстановление и лесоразведение на площади 850 гектаров. Для этого в лесных питомниках подготовлено свыше 5 млн сеянцев — будущих деревьев.

Акция "Сад памяти" проходит в рамках национального проекта "Экологическое благополучие".

Организаторами акции выступают АНО "Сад Памяти", Всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы", Фонд памяти полководцев Победы при участии минприроды России и Рослесхоза.