Вячеслав Федорищев поздравил военнослужащих и ветеранов войск противовоздушной обороны с профессиональным праздником

В воскресенье, 12 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев поздравил военнослужащих и ветеранов войск ПВО с Днем войск противовоздушной обороны России.

Глава региона напомнил, что в годы Великой Отечественной войны войска ПВО, выполняя задачи по уничтожению авиации, танков и орудий противника, воздушному прикрытию крупных промышленных центров страны, внесли существенный вклад в достижение Победы.

"И сегодня стражи неба, с честью продолжая лучшие традиции своих предшественников, постоянно повышают боевую выучку и надежно прикрывают воздушные рубежи нашей Родины", - сказал он.

Вячеслав Федорищев подчеркнул: особенно важна роль войск ПВО в условиях проведения специальной военной операции, когда атакам со стороны врага подвергаются российские регионы и мирные жители.

"Оберегая жизни людей, защищая промышленные предприятия и объекты жизненно важной инфраструктуры, вы с честью несете свою нелегкую службу и проявляете при этом неусыпную бдительность, слаженность действий, профессиональное мастерство. Уважаемые товарищи, благодарю вас за мужество и высочайшую ответственность, преданность своему призванию, самоотверженность при выполнении служебного долга. Спасибо ветеранам ПВО, чьи знания и опыт востребованы и на новом, современном этапе развития этого рода войск. Выражаю глубокую признательность нашим гражданам, входящим в состав мобильных оперативных групп, предназначенных для защиты стратегически важных объектов региона. Уверен, что вы сделаете все возможное, чтобы приблизить победу в СВО и обеспечить безопасность наших граждан. От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия и успеха в решении поставленных перед вами задач!" - пожелал губернатор.