В Самарской области дополнена карта публичного Wi-Fi

22 новые точки добавлены на карту доступа к Wi-Fi, созданную в Самарской области для облегчения доступа к связи, когда в регионе по соображениям безопасности вводятся временные ограничения мобильного интернета.
Карту точек бесплатного доступа к сети Интернет в региональном минцифры создали в июле 2025 г. в ответ на запрос граждан. К концу прошлого года на карте были обозначены 589 адресов в разных городах и районах области. Причем в некоторых точках Wi-Fi предоставляется несколькими провайдерами.
Теперь на карте обозначены адреса еще 22 точек в Самаре и поселке Прибрежный, по которым услуги предоставляет "Волгогазтелеком":
Также региональным минцифры создан чат-бот в МАХ для быстрого доступа к информации о публичных Wi-Fi точках на территории Самарской области. Чат-бот "Публичные точки Wi-Fi Самарской области" создан подведомственным учреждением министерства цифрового развития и связи Самарской области "Цифровой регион" и прошел верификацию в Минцифры РФ.
Бот помогает найти ближайшие публичные Wi-Fi-точки, предлагает добавить новую точку Wi-Fi, предоставляет возможность сообщить о проблеме в работе точки.
Цифровым сервисам и цифровизации уделено особое внимание в Народной программе партии "Единая Россия". Создание карт точек доступа к Wi-Fi, а также цифровых сервисов в национальном мессенджере МАХ помогает сделать их более доступными, что соответствует целям нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства".
1. ул. Дыбенко, 33
2. пр. Ленина, 14а
3. Волжский пр., 6
4. ул. Фрунзе, 2
5. пр. Кирова 75е
6. Московское шоссе, 28а
7. ул. Маяковская, 69
8. Южное шоссе, 5
9. ул. Советская Армия, 141
10.ул. Ново Садовая, 106, к. 1
11. ул. Красноармейская, 131
12. пр. Кирова, 235
13. ул. Мира, 10
14. ул. Мориса Тореза, 101а
15. Московское шоссе, 81б
16. ул. Ново-Садовая, 305а
17. ул. Рижская, 9
18. ул. Свободы, 192
19. ул. Урицкого, 2
20. ул. Сергея Лазо, 26а
21. ул. Казачья, 36
22. п. Прибрежный, ул. Звездная, 17.