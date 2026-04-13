В Самарской области дополнена карта публичного Wi-Fi

22 новые точки добавлены на карту доступа к Wi-Fi, созданную в Самарской области для облегчения доступа к связи, когда в регионе по соображениям безопасности вводятся временные ограничения мобильного интернета.

Карту точек бесплатного доступа к сети Интернет в региональном минцифры создали в июле 2025 г. в ответ на запрос граждан. К концу прошлого года на карте были обозначены 589 адресов в разных городах и районах области. Причем в некоторых точках Wi-Fi предоставляется несколькими провайдерами.

Теперь на карте обозначены адреса еще 22 точек в Самаре и поселке Прибрежный, по которым услуги предоставляет "Волгогазтелеком":

Также региональным минцифры создан чат-бот в МАХ для быстрого доступа к информации о публичных Wi-Fi точках на территории Самарской области. Чат-бот "Публичные точки Wi-Fi Самарской области" создан подведомственным учреждением министерства цифрового развития и связи Самарской области "Цифровой регион" и прошел верификацию в Минцифры РФ.

Бот помогает найти ближайшие публичные Wi-Fi-точки, предлагает добавить новую точку Wi-Fi, предоставляет возможность сообщить о проблеме в работе точки.

