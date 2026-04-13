В Самарской области дополнена карта публичного Wi-Fi

22 новые точки добавлены на карту доступа к Wi-Fi, созданную в Самарской области для облегчения доступа к связи, когда в регионе по соображениям безопасности вводятся временные ограничения мобильного интернета.

Карту точек бесплатного доступа к сети Интернет в региональном минцифры создали в июле 2025 г. в ответ на запрос граждан. К концу прошлого года на карте были обозначены 589 адресов в разных городах и районах области. Причем в некоторых точках Wi-Fi предоставляется несколькими провайдерами.

Теперь на карте обозначены адреса еще 22 точек в Самаре и поселке Прибрежный, по которым услуги предоставляет "Волгогазтелеком":

1. ул. Дыбенко, 33
2. пр. Ленина, 14а
3. Волжский пр., 6
4. ул. Фрунзе, 2
5. пр. Кирова 75е
6. Московское шоссе, 28а
7. ул. Маяковская, 69
8. Южное шоссе, 5
9. ул. Советская Армия, 141
10.ул. Ново Садовая, 106, к. 1
11. ул. Красноармейская, 131
12. пр. Кирова, 235
13. ул. Мира, 10
14. ул. Мориса Тореза, 101а
15. Московское шоссе, 81б
16. ул. Ново-Садовая, 305а
17. ул. Рижская, 9
18. ул. Свободы, 192
19. ул. Урицкого, 2
20. ул. Сергея Лазо, 26а
21. ул. Казачья, 36
22. п. Прибрежный, ул. Звездная, 17.

Также региональным минцифры создан чат-бот в МАХ для быстрого доступа к информации о публичных Wi-Fi точках на территории Самарской области. Чат-бот "Публичные точки Wi-Fi Самарской области" создан подведомственным учреждением министерства цифрового развития и связи Самарской области "Цифровой регион" и прошел верификацию в Минцифры РФ.

Бот помогает найти ближайшие публичные Wi-Fi-точки, предлагает добавить новую точку Wi-Fi, предоставляет возможность сообщить о проблеме в работе точки.

Цифровым сервисам и цифровизации уделено особое внимание в Народной программе партии "Единая Россия". Создание карт точек доступа к Wi-Fi, а также цифровых сервисов в национальном мессенджере МАХ помогает сделать их более доступными, что соответствует целям нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства".

Последние комментарии

Валерий Александрович Розенфельд 22 марта 2026 11:31 Парк им. Щорса ждет обновление: спортивный фиджитал-парк, площадка для выгула собак и аттракционы

Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???

Анатолий Илларионов 17 марта 2026 05:52 В Самарской области Минюст и Общественная палата проведут мероприятие для НКО по вопросам новой формы отчетности

Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!

Алексей Луптаков 03 марта 2026 13:59 В Самаре запустили первый передвижной комплекс для мониторинга воздуха

Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

"Лечат" трамваи и троллейбусы: показываем изнанку депо на Фадеева

Под Самарой Волга частично освободилась ото льда

Как выращивают цветы для озеленения Самары

