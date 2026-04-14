По факту исчезновения трехлетней девочки в Исаклинском районе возбуждено дело

Шенталинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения девочки в Исаклинском районе, сообщает пресс-служба ведомства.
По версии следствия, 13 апреля в деревне Сухарь Матак ушла гулять со старшими детьми и не вернулась трехлетняя девочка.
Сотрудниками Следственного комитета во взаимодействии с сотрудниками органов внутренних дел принимаются необходимые меры к установлению местонахождения малолетнего ребенка. На месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты следственного управления.
Всем, кому известно о местонахождении пропавшей просьба обратиться в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области по телефону 8(846) 300-7-114.
