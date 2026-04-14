Трехлетняя девочка, пропавшая в Исаклинском районе, найдена

Следственными органами установлено местонахождение ребенка, пропавшего в Исаклинском районе Самарской области. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
В понедельник, 13 апреля, ребенок ушел гулять со старшими детьми и не вернулся. В результате проведенных поисковых и следственных мероприятий девочку обнаружили живой в соседней деревне.
Сотрудники полиции установили, что противоправных действий в отношении ребенка не совершалось. Ребенок передан законному представителю. В настоящее время несовершеннолетняя находится в медицинском учреждении.
Следователи выясняют причины и обстоятельства произошедшего.
