В Исаклинском районе пропала трехлетняя девочка

В понедельник, 13 апреля, в деревне Сухарь Матак Исаклинского района пропал трехлетний ребенок.
Как сообщает ГУ МВД по Самарской области, трехлетняя девочка ушла из дома после 16:00 и больше ее не видели.
"На розыск несовершеннолетней ориентированы участковые уполномоченные полиции, сотрудники уголовного розыска, инспекторы по делам несовершеннолетних и госавтоинспекторы", - отметили в ведомстве.
Приметы ребенка: на вид рост 104 см, нормального телосложения, волосы русые.
Была одета: майка белого цвета, штаны и сапоги розового цвета.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении ребенка, просят сообщить по телефонам: 8 (846 54) 2-10-02, 8 (846 54) 2-14-08 или 112. Также информацию можно передать по телефону дежурного офицера пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области: 8(999)701-02-33.
