Бастрыкин заинтересовался обстоятельствами исчезновения трехлетней девочки в Самарской области

Председателю СК России представят доклад о расследовании обстоятельств исчезновения малолетней девочки в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Напомним, об исчезновении ребенка стало известно 13 апреля. В деревне Сухарь Матак Исаклинского района 3-летний ребенок ушел гулять со старшими детьми и не вернулся домой. По факту исчезновения следователи возбудили уголовное дело. Во вторник, 14 числа, стало известно, что девочку нашли. Ребенка обнаружили в соседней деревне.

"В настоящее время следователи проводят комплекс следственных действий, направленных на установление причин и обстоятельств исчезновения малолетней. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Самарской области Павлу Олейнику представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", - отмечается в сообщении.