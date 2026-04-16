ВООПИиК покажет фильм о самарском элеваторе

В субботу, 18 апреля, в 17:00 Самарское региональное отделение ВООПИиК и кофейня "Белая чашка" отметят День всемирного наследия показом первой части фильма "Самарский элеватор" (12+). Мероприятие пройдет в пространстве "ЦЕХ" центра труда и отдыха "Станкозавод".

Двухсерийный документальный фильм "Самарский элеватор" снят архитектором Еленой Колгановой в 2021–2022 гг., когда бруталистскому зданию отказали в присвоении статуса памятника, а ВООПИиК обратился в областной суд, чтобы оспорить это решение. К масштабной кампании в защиту объекта присоединились тысячи неравнодушных самарцев и авторитетные эксперты со всего мира. В ноябре 2024 г. иск градозащитников удовлетворили, а элеватор вскоре наделили статусом выявленного объекта культурного наследия.

"Фильм должен был стать одой элеватору, — рассказывает Елена Колганова. — Разворачивая пласты истории через тех, кто проектировал и строил здание, писал его и о нем, отстаивал, мы узнаем, насколько это значимый символ в сердце каждого".

В Международный день памятников и исторических мест фильм представят заместитель председателя регионального отделения ВООПИиК Ира Фишман и автор работы Елена Колганова. Первая часть документальной ленты посвящена истории создания элеватора, его ценности, угрозе утраты и движению в защиту объекта.

Показ пройдет в рамках проекта "ВООПИиК покажет" Самарского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, а также лектория "Архитектурная среда" кофейни "Белая чашка".