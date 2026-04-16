ВООПИиК покажет фильм о самарском элеваторе

В субботу, 18 апреля, в 17:00 Самарское региональное отделение ВООПИиК и кофейня "Белая чашка" отметят День всемирного наследия показом первой части фильма "Самарский элеватор" (12+). Мероприятие пройдет в пространстве "ЦЕХ" центра труда и отдыха "Станкозавод".

Фото: Инга Пеннер

Двухсерийный документальный фильм "Самарский элеватор" снят архитектором Еленой Колгановой в 2021–2022 гг., когда бруталистскому зданию отказали в присвоении статуса памятника, а ВООПИиК обратился в областной суд, чтобы оспорить это решение. К масштабной кампании в защиту объекта присоединились тысячи неравнодушных самарцев и авторитетные эксперты со всего мира. В ноябре 2024 г. иск градозащитников удовлетворили, а элеватор вскоре наделили статусом выявленного объекта культурного наследия.

"Фильм должен был стать одой элеватору, — рассказывает Елена Колганова. — Разворачивая пласты истории через тех, кто проектировал и строил здание, писал его и о нем, отстаивал, мы узнаем, насколько это значимый символ в сердце каждого".

В Международный день памятников и исторических мест фильм представят заместитель председателя регионального отделения ВООПИиК Ира Фишман и автор работы Елена Колганова. Первая часть документальной ленты посвящена истории создания элеватора, его ценности, угрозе утраты и движению в защиту объекта.

Показ пройдет в рамках проекта "ВООПИиК покажет" Самарского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, а также лектория "Архитектурная среда" кофейни "Белая чашка".

18 апреля 17:00

Вход свободный

Центр труда и отдыха "Станкозавод", пространство "ЦЕХ" (улица Куйбышева, 128а)

Татьяна Фролова 06 марта 2026 16:15 Удивительный мир деревни открывается в Исаклинском историко-краеведческом музее

Уважаемый руководитель музея, добрый день! Пожалуйста, насчёт Александра Николаевича Шелашникова, моего прадеда, не делайте ошибки в своих рассказах. В доме Шелашниковых была больница, в перестроечное время был пожар. Можно было отремонтировать. Но никто ничего делать не стал. Легче было разобрать. Остался от дома подвал, как в первозданном виде. Абсолютно новый. Был заказ проект по восстановлению имени на 5 миллионов рублей, его подготовили, но денег не выделили. Семья Шелашниковых была в Самаре,когда крушили поместье присланное по указу советской власти красноармейцы, есть версия, что семья вместе с Александром Николаевичем уехала в Омск. Когда Александр Николаевич умер от разрыва слепой кишки, был гнойный аппендицит, Александра Денисовна в Омске оформляет письменное прошение о назначении пенсии на детей об утрате кормильца.У меня есть копии документов. Александр Николаевич похоронен на Казачьем кладбище в Омске в присутствии достойных людей, они в документе все упомянуты.Большевики это кладбище уничтожили. После смерти Александра Николаевича все вернулись в Самару. Есть документы. Фамилию не меняли. Изменили букву в фамилии: были Шелашниковых, стали ШАЛАШНИКОВЫ. Учёные объясняют, что разницы в фамилии нет. Это одна и та же фамилия, так как во всех ранее документах писала и так - через Е, и эдак - через А. Изменили даты рождения и место рождения. Изъяли архивные документы на имение, на всю свою собственность и хранили их при себе. Конечно, мы с моей семьёй до детали можем всё рассказать. Вот в свой рассказ вам хорошо бы включить заслуги Александра Николаевича, его награды. Ведь он награжден Георгиевским Крестом, имеет медали. Семья двоюродного брата Александра Николаевича была в Харбине. Есть документы, подтверждающие это. Есть рассказы соседей в Ярославле, с которыми проживала Александра Денисовна после переезда из Самары в 30-40-ые годы, о том, что Мария часто вспоминала о жизни в Китае. Но подтверждения этому нет. Фролова Т. В.,учитель ГБОУ СОШ с. Узюково

Динара Умярова 04 августа 2025 08:34 "Пластилиновый дождь" готовится удивить Самару в юбилейный раз

Супер

Динара Умярова 04 августа 2025 08:31 "Пластилиновый дождь" готовится удивить Самару в юбилейный раз

Содержательная статья талантливого журналиста.

Екатерина Бельская 19 мая 2025 13:25 Стали известны сроки реставрации Самарского театра драмы

Это не театр драмы, а мечеть. Оставили бы как есть.

Аркадий Галицын 16 апреля 2025 11:55 Стало известно, как планируют организовать застройку центра Самары

Другими словами никто ничего не будет строить. Будут холупы - позор на всю страну. Туристы и гости города просто в ужасе от центра Самары.

"Заговор Тополей" и панорамный вид на Волгу: показываем, как обновили галерею "Виктория"

Третьяковка в Самаре презентовала новый павильон "Летняя кухня"

В Самаре завершился Всероссийский фестиваль дизайна "Свой формат"

