С 17 апреля открываются речные маршруты из Самары до Ширяево и Шелехмети

В пятницу, 17 апреля, в Самарской области открываются пассажирские речные маршруты из областной столицы до Ширяево и Шелехмети.

До Ширяево назначается один ежедневный рейс в 8:30. Он проследует с остановками "Осипенко", "Поляна им. Фрунзе", "Подгоры", "Гаврилова Поляна" и "Ширяево". В Самару можно будет отправиться на судне, отправляющемся в 16:30.

До пристани Шелехметь ежедневно будут ходить два рейса - в 8:15 и 17:30. Остановка на маршруте - Нижний Пляж. Обратные рейсы назначены на 9:30 и 18:45.