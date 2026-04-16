Тольяттинская компания "ИСП" заявила о планах провести IPO

Тольяттинская компания "Инновационные системы пожаробезопасности" ("ИСП") анонсировала планы по первичному публичному размещению акций (IPO). Такая информация содержится в пресс-релизе компании.
Сообщается, что Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило "ИСП" публичный кредитный рейтинг BBB-(RU) со "стабильным" прогнозом. Компания стала первой в отрасли, получившая публичный кредитный рейтинг.
"Этот шаг официально закрепляет за компанией статус прозрачного игрока и становится ключевым этапом в рамках подготовки к первичному публичному размещению акций (IPO)", - отметили в "ИСП".
Также подчеркивается, что эксперты АКРА выделили активную инвестиционную программу компании, направленную на масштабирование производства и внедрение инновационных линеек продукции.
"Получение рейтинга АКРА - это "финансовый паспорт", который открывает нам двери к институциональному капиталу. Мы первыми в отрасли продемонстрировали рынку абсолютную прозрачность и финансовую дисциплину. Это подтверждает нашу готовность к реализации масштабных инвестиционных проектов и укреплению лидерства", - подчеркнул генеральный директор "ИСП" Роман Визгалин.
Отмечается, что за последние полтора года компания провела большую работу по усилению операционной эффективности, расширению производственных мощностей, оптимизации процессов управления и аналитики данных. Компания получила статус Малой технологической компании (МТК), а ее продукция включена в реестр Минпромторга РФ.
"Когда мы начинали в крошечном офисе, у нас уже была мечта, которая не помещалась в эти стены, - построить мировой бренд и сделать компанию публичной. Сегодня мы совершили "прыжок тигра". Публичный рейтинг - это первый серьезный шаг на пути к бирже. Мы готовы к "новой крови" в виде инвестиций и расширению сотрудничества с партнерами, которые разделяют наши амбиции", - комментирует основатель "ИСП" Сергей Лекторович.
