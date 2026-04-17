В Тольятти из-за паводка ограничили движение транспорта в районе дамбы

В связи с активным водосбросом с плотины Жигулевской ГЭС и повышением уровня воды в Саратовском водохранилище, в целях обеспечения безопасности граждан на полуострове Копылово временно ограничено движение транспорта — от насыпной дамбы в направлении баз отдыха и садовых товариществ. Об этом сообщил глава Тольятти Илья Сухих.