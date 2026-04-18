Актер Максим Белбородов встретился со школьниками в Отрадном

Встреча с лектором Российского общества "Знание", актером театра, кино и дубляжа Максимом Белбородовым состоялась в школе № 10 "Образовательный центр ЛИК" Отрадного.

Фото: Российское общество "Знание"

Мероприятие прошло в рамках федерального проекта "Чтецкие программы", который реализует Российское общество "Знание" совместно с Министерством просвещения Российской Федерации по поручению Президента России Владимира Путина. Литературный клуб школы вошел в список самых активных клубов страны.

В рамках федерального проекта "Чтецкие программы" Российского общества "Знание" гость пообщался с юными читателями о роли литературы в жизни человека, о книгах, которые формируют вкус и мировоззрение, а также о своем пути в профессию.

На встрече со школьниками Максим Белбородов рассказал о своем пути к чтению и глубокой любви к произведениям Эриха Марии Ремарка, а также поделился мыслями о том, как понимание жизни автора помогает увлечься литературой. Особенный акцент он сделал на том, что чтение должно приносить радость и опираться на личный интерес, а ключ к счастью лежит в самодисциплине и умении быть самостоятельным в своих эмоциях.

"Читать я полюбил довольно поздно, уже когда поступил в театральную академию. Первой книгой, которую я осознанно прочел от корки до корки, был "Чайка по имени Джонатан Ливингстон" Ричарда Баха. Помню то удивительное ощущение: я смог осилить целую книгу. Позже моим любимым автором стал Эрих Мария Ремарк, хотя он открылся мне с возрастом", — отметил лектор Общества "Знание".

Актер рассказал, что часто находил ключи к характеру киногероев не только в книгах, но и в реальных людях, поскольку общение помогает понять природу человеческой жизни. Он также отметил, что, если бы ему нужно было подарить книгу своему герою, он выбрал бы что-то о моральных принципах, чтобы сделать его лучше.

Артем Белбородов признался, что никогда не перечитывает любимые произведения, потому что каждое новое знакомство с автором вызывает у него искреннее восхищение. По словамактера, на его литературный вкус повлияли учителя, и именно они посеяли то зерно, которое проросло спустя годы. Он добавил, что в путешествия или на съемки всегда берет с собой произведения Эриха Марии Ремарка.

"Мой главный книжный совет: читайте то, что вам нравится в жизни. Если вам интересны звезды, читайте астрофизика, например, Нила Деграсса Тайсона. Так вы узнаете много нового. Художественная литература мне самомупоначалу давалась тяжело, а научно-популярные книги увлекли. Среди книг, которые мне было труднее всего читать — то, что задавали в школе. Мы не погружались в жизнь автор. А когда знаешь историю создания и контекст, сразу становится увлекательно. Ведь любая книга — это, по сути, чья-то история, как те, что вы рассказываете друг другу", — поделился Артем Белбородов.

Отвечая на вопрос о книгах, которые вызывали у него слезы, актер рассказал, что его трогают не столько целые произведения, сколько отдельные эпизоды, особенно в документалистике и автобиографиях. К примеру, его очень тронула биография одного греческого писателя.

Размышляя о том, какую книгу он написал бы сам, Максим Белбородов пояснил, что она была бы о самом главном — об эмоциональном спокойствии и внутренней дисциплине, поскольку добровольная самодисциплина, по его убеждению, это самый короткий путь к счастью, а закаливание, прорубь или холодный душ дарят ощущение обновления.

В качестве пожелания будущему поколению лектор Общества "Знание" подчеркнул, что важнее всего быть счастливыми, но при этом предупредил, счастье не может строиться за счет другого человека: если настроение зависит от кого-то, то после ухода этого человека внутри образуется пустота, поэтому нужно быть счастливым самому по себе, независимо от обстоятельств и окружающих.

Открыть мир русской классики и зарегистрировать свой литературный клуб может каждая школа — для этого необходимо обратиться на сайт Российского общества "Знание".

Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???

Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!

Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Большая вода пришла в Самару: половодье на набережной

Большая вода пришла в Самару: половодье на набережной

"Лечат" трамваи и троллейбусы: показываем изнанку депо на Фадеева

"Лечат" трамваи и троллейбусы: показываем изнанку депо на Фадеева

Под Самарой Волга частично освободилась ото льда

Под Самарой Волга частично освободилась ото льда

