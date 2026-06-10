На ул. Гаражной в Самаре встали трамваи

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В среду, 10 июня, около 8:50 в Самаре на ул. Гаражной встали трамваи. Очевидцы сообщают, что движение стоит в обе стороны.

Фото: предоставлено очевидцем