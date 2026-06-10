Марина Сидухина передала подарки для маленьких пациентов

Сенатор Российской Федерации, координатор федерального партийного проекта "Крепкая семья" в Самарской области Марина Сидухина поддержала всероссийскую благотворительную акцию сторонников партии "Единая Россия". Она приехала в Штаб общественной поддержки, чтобы передать новые подарки для детей, которые находятся на длительном лечении в больницах.

Для сенатора участие в акции "Коробка храбрости" уже стало доброй традицией. Марина Сидухина регулярно привозит игрушки, книги, наборы для творчества — все то, что помогает маленьким пациентам легче переносить больничные будни и трудные медицинские процедуры. В этот раз она передала развивающие игры, раскраски, наборы для творчества и другие вещи, которые помогут ребятам отвлечься и почувствовать, что о них заботятся.

"Такие акции важны не только материально, но и морально. А доброта действительно помогает справляться с самыми трудными ситуациями", — отметила Марина Геннадьевна.

"Коробка храбрости" — это всероссийский проект, который работает в больницах по всей стране. Суть проста: в специальные контейнеры собирают подарки для детей, проходящих длительное лечение. После болезненных процедур — уколов, капельниц, перевязок — ребенок может сам выбрать себе награду: игрушку, книжку или что-то для творчества. Это помогает снизить страх перед лечением и делает пребывание в больнице чуть менее тяжелым.

Условия акции строгие: вещи должны быть новыми и в заводской упаковке. Принимаются:

— игрушки (кроме мягких);

— карандаши, фломастеры, краски;

— книги и раскраски;

— пазлы, конструкторы, настольные игры;

— наборы для творчества.

Раньше "Коробку храбрости" проводили в формате двухнедельных марафонов. За один из таких марафонов в декабре 2023 г. по всей России было собрано более 500 тыс. подарков. Теперь в Самарской области традиция стала постоянной — помочь можно в любой день.