Самарцы пожаловались на собачьи экскременты на городском пляже

Жители Самары написали под одним из постов губернатора Вячеслава Федорищева Вконтакте жалобу на собак, гадящих на городском пляже.

В обращении речь шла про пляж на Полевом спуске.

"Пляж под Полевой усеян собачьими какашками. Толпы собак бегают по пляжу без поводков и намордников. Хозяева не реагируют на замечания. С 1 сентября 2025 года запрещен выгул собак на пляжах и установлен штраф. Когда наведете порядок?" — написали возмущенные самарцы.

В ответ на сообщение в департаменте городского хозяйства и экологии призвали делать фотофиксацию нарушений и отправлять в районные администрации.

"Выгул домашних животных разрешен на территориях, не относящихся к общественным пространствам. В случае, если собака оставила продукты жизнедеятельности, владелец животного обязан незамедлительно обеспечить уборку данных продуктов с применением средств индивидуальной гигиены (полиэтиленовая тара, совки и т. п.) в соответствии с санитарными нормами и правилами. Если владельцы животных нарушают, просим направлять обращения с фотофиксацией нарушения в администрацию района для дальнейшего привлечения лиц к ответственности", — прокомментировали в ведомстве.