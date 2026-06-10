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Общество

Самарцы пожаловались на собачьи экскременты на городском пляже

САМАРА. 10 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Жители Самары написали под одним из постов губернатора Вячеслава Федорищева Вконтакте жалобу на собак, гадящих на городском пляже.

Фото: Александра Ламзина

В обращении речь шла про пляж на Полевом спуске.

"Пляж под Полевой усеян собачьими какашками. Толпы собак бегают по пляжу без поводков и намордников. Хозяева не реагируют на замечания. С 1 сентября 2025 года запрещен выгул собак на пляжах и установлен штраф. Когда наведете порядок?" — написали возмущенные самарцы.

В ответ на сообщение в департаменте городского хозяйства и экологии призвали делать фотофиксацию нарушений и отправлять в районные администрации.

"Выгул домашних животных разрешен на территориях, не относящихся к общественным пространствам. В случае, если собака оставила продукты жизнедеятельности, владелец животного обязан незамедлительно обеспечить уборку данных продуктов с применением средств индивидуальной гигиены (полиэтиленовая тара, совки и т. п.) в соответствии с санитарными нормами и правилами. Если владельцы животных нарушают, просим направлять обращения с фотофиксацией нарушения в администрацию района для дальнейшего привлечения лиц к ответственности", — прокомментировали в ведомстве.

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