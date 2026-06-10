Территорию детского лагеря "Россия" пытаются вернуть в муниципальную собственность

Под одним из постов губернатора Вячеслава Федорищева неравнодушная жительница Самарской области поделилась переживаниями по поводу плачевной судьбы детского оздоровительного центра "Россия", расположенного в Красноярском районе.

Напомним, в 2013 году детский оздоровительный центр "Россия", расположенный близ с. Старый Буян Красноярского района региона, прекратил свою деятельность. Решение, как тогда уточняли региональные чиновники, приняли собственники лагеря, объяснив его низкой ценой, которую государство готово платить за детские путевки.

"Мы, в свою очередь, не обязаны заниматься содержанием частных учреждений. Для того чтобы лагерь окупался, можно развивать коммерческую деятельность, продавать путевки за рамками госзаказа по более высокой цене", — комментировал тогда Олег Рубежанский, занимавший на тот момент должность замминистра социально-демографической и семейной политики Самарской области.

В августе 2013 новым владельцем детского оздоровительного центра "Россия", принадлежавшего ОАО "Металлист-Самара", стал бизнесмен Ривкат Алюшев, а в феврале 2014 г. стало известно, что лагерь арендовала "Сказочная долина". В нем провели модернизацию, вложили средства в укрепление материально-технической базы учреждения. Однако споры вокруг имущества не дали вести в лагере профильную деятельность: спустя какое-то время его закрыли.

В своем обращении на странице губернатора Вконтакте жительница региона обеспокоилась плачевным состоянием учреждения. Ей ответили представители администрации Красноярского района.

"В связи с запущенным состоянием территории бывшего ДОЦ "Россия" администрация Красноярского района обратилась в суд за признанием права муниципальной собственности. На сегодняшний день судебный процесс не завершен", — прокомментировали местные чиновники.