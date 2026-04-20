Роботы и бережливость: самарский интегратор "Тесвел" повышает эффективность благодаря нацпроекту

САМАРА. 20 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Крупнейший в России и странах СНГ производитель и интегратор роботизированных технологических комплексов — компания "Тесвел" — приступил к первому этапу внедрения инструментов бережливого производства. Предприятие участвует в федеральном проекте "Производительность труда", который реализуется в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".

Компания, которая сама является экспертом в области автоматизации и роботизации, теперь осваивает управленческие подходы. Помогают в этом специалисты Регионального центра компетенций (РЦК) Самарской области.

ООО "Тесвел" — крупнейший производитель и интегратор роботизированных технологических комплексов в России и странах СНГ. Компания специализируется на сложных инжиниринговых проектах, а также предлагает готовые типовые решения для роботизации производственных операций. В портфолио предприятия — более 200 реализованных проектов в сферах машиностроения, аэрокосмической отрасли, пищевой промышленности и металлообработки.

На предприятии работает свыше 130 сотрудников, функционируют собственное конструкторское бюро и отдел инженеров-робототехников.

В 2025 году "Тесвел" получил государственный грант на создание первого в Самарской области Центра развития промышленной робототехники в рамках нацпроекта "Средства производства и автоматизации". Центр открылся в феврале 2026 года в индустриальном парке "Преображенка". Вступив в проект "Производительность труда", "Тесвел" сочетает технологическую модернизацию с управленческой.

В ходе первого этапа рабочая группа предприятия под руководством экспертов РЦК обучится инструментам бережливого производства, проведёт диагностику процессов и разработает план оптимизации. Цель — создать систему, где роботы и люди работают без потерь.

"Федеральный проект "Производительность труда" для нас — инструмент системного повышения эффективности. Обладая экспертизой в автоматизации, мы закладываем технологическую основу, но максимальный эффект достигается при сочетании технологий и управленческих подходов. Без понимания принципов бережливого производства любые изменения остаются точечными. Ключевой приоритет — обучение, которое позволяет интегрировать бережливое производство с автоматизацией", — прокомментировал директор ООО "Тесвел" Сергей Моршанский.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев неоднократно подчёркивал важность федерального проекта "Производительность труда" для развития экономики региона. Глава области ставит задачу тиражировать успешные практики и вовлекать в проект новые предприятия.

"Компания "Тесвел" — яркий пример того, как высокотехнологичный бизнес приходит к пониманию: даже самая современная автоматизация не даст полной отдачи без выстроенных процессов и вовлечённой команды. Уверен, что синергия компетенций "Тесвела" в робототехнике и инструментов бережливого производства даст отличный результат и станет примером для других предприятий региона", — отметил врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

Ознакомиться с мерами поддержки бизнеса можно на официальных сайтах: производительность.рф и эффективность.рф.

