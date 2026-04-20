Стартовал региональный чемпионат "Абилимпикс"-2026 в Самарской области

САМАРА. 20 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и селах Кинель-Черкассы, Красный Яр, Богатое, Спасское стартовал региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" Президентской платформы "Россия — страна возможностей" и Минпросвещения России для участников из Самарской области.

Фото: министерство образования СО

Основной площадкой соревнований станет Тольяттинский социально-педагогический колледж.

В чемпионате примут участие 733 конкурсанта по 60 компетенциям: "Документационное обеспечение управления и архивоведение", "Дошкольное воспитание", "Жестовое искусство", "Массажист", "Мастер по обработке цифровой информации", "Поварское дело", "Ремонт и обслуживание автомобиля", "Сборка — разборка электронного оборудования", "Столярное дело", "Учитель начальных классов".
С приветствием к участникам регионального чемпионата и их наставникам обратился Министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Вместе с ведущими работодателями мы формируем перечень компетенций из различных отраслей — от традиционных ремесел до высоких технологий. Навыки, которые вы получаете, — ваш билет в успешную профессиональную жизнь. Уровень трудоустройства участников движения "Абилимпикс" превышает 93%. Это очень высокий показатель. Особые слова благодарности я хочу сказать наставникам и педагогам. Ваша работа, вера в своих студентов — это фундамент, на котором строится их успех. Вы не просто передаете знания, вы помогаете преодолевать барьеры, открываете двери в мир, полный перспектив", — отметил глава ведомства.

Текущий чемпионатный цикл открывает второе десятилетие движения "Абилимпикс" в России, за 11 лет оно стало крупнейшим и самым узнаваемым в области развития профессиональных навыков среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

"Сегодня "Абилимпикс" — это уже не просто соревнования, а полноценная экосистема, направленная на всестороннюю реабилитацию и социальную адаптацию людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Мы с гордостью наблюдаем, как многие ребята проходят через все ступени чемпионата: начиная свой путь еще школьниками, они вырастают в уникальных специалистов. Это лучший результат нашей совместной работы, и доказательство того, что для таланта, упорства и мастерства не существует преград. Уверен, что региональный этап "Абилимпикс" станет для многих участников первым шагом в карьере и поможет каждому найти свое призвание", — подчеркнул генеральный директор Президентской платформы "Россия — страна возможностей", ректор Мастерской управления "Сенеж" Андрей Бетин.

Кроме соревнований по профессиональному мастерству для участников предусмотрена деловая, культурная, спортивная, профориентационная программы, в ходе которых пройдут межведомственный круглый стол "Драйверы инклюзии — учимся быть вместе", экспертная сессия "Формула качества: актуальные вызовы и новые решения в подготовке конкурсантов "Абилимпикс", межрегиональный видеомост "Инклюзивная творческая лаборатория: библиотеки как точки притяжения талантливой молодёжи", групповая сессия "Взгляд на трудоустройство лиц с инвалидностью, специализированная ярмарка вакансий для соискателей с инвалидностью, участников СВО и членов их семей, родительская онлайн конференция "Горизонты возможностей".

Движение "Абилимпикс" реализуется в рамках федерального проекта "Профессионалитет" национального проекта "Молодежь и дети". Федеральным оператором движения выступает Национальный центр "Абилимпикс" Института развития профессионального образования, осуществляющий научно-методическую и организационно-техническую работу по сопровождению чемпионатов по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ОВЗ.

"В 2026 году движению "Абилимпикс" в России исполняется 12 лет. За это время чемпионат стал важным элементом системы профессионального образования и социальной интеграции людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Чемпионат проходит под девизом "Каждая победа начинается с мечты", что отражает его главные смыслы — создавать условия для раскрытия потенциала каждого человека. Расширение перечня компетенций, активное участие работодателей и высокий уровень трудоустройства участников подтверждают, что "Абилимпикс" является эффективной моделью подготовки востребованных специалистов в масштабах всей страны. Желаем удачи всем участникам региональных чемпионатов, новых побед и каждая из них действительно начинается с мечты", — прокомментировала руководитель Национального центра "Абилимпикс" Дина Макеева.

В этом году в список компетенций регионального чемпионата Самарской области включены новые направления: "Агент по туризму", "Графический дизайн", "Оператор беспилотного летательного аппарата", "Садовник", "Специалист по организации производства (Бережливое производство)", "Специалист по сурдокоммуникации", "Мастер по приготовлению пиццы". Соревнования пройдут в трех категориях — "школьники", "студенты", "специалисты".

"Чемпионат "Абилимпикс" служит реальным механизмом повышения конкурентоспособности специалистов с ограниченными возможностями здоровья на региональном рынке труда. Компетенции, представленные на площадках, охватывают практически все отрасли экономики региона и убедительно демонстрируют профессионализм участников, их внутреннюю силу и нацеленность на результат. Ежегодно конкурсанты доказывают: возможность открыть новые профессиональные горизонты и добиться значимых результатов не зависит от физических ограничений", — уверена руководитель Регионального Центра развития движения "Абилимпикс" Ольга Жолобова.

Победители регионального этапа смогут принять участие в Национальном чемпионате "Абилимпикс", который традиционно пройдет в Москве в октябре текущего года. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 5 февраля 2022 г. № 119 победители и призеры Национального чемпионата награждаются сертификатами на право получения дополнительного образования или приобретения специализированных технических средств реабилитации.

Организаторами чемпионата "Абилимпикс" выступают Министерство образования Самарской области и Региональный центр развития движения "Абилимпикс" при поддержке Национального центра "Абилимпикс" и Президентской платформы "Россия — страна возможностей".

Валерий Александрович Розенфельд 22 марта 2026 11:31 Парк им. Щорса ждет обновление: спортивный фиджитал-парк, площадка для выгула собак и аттракционы

Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???

Анатолий Илларионов 17 марта 2026 05:52 В Самарской области Минюст и Общественная палата проведут мероприятие для НКО по вопросам новой формы отчетности

Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!

Алексей Луптаков 03 марта 2026 13:59 В Самаре запустили первый передвижной комплекс для мониторинга воздуха

Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Большая вода пришла в Самару: половодье на набережной

"Лечат" трамваи и троллейбусы: показываем изнанку депо на Фадеева

Под Самарой Волга частично освободилась ото льда

