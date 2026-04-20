Розыск: в Крутых Ключах пропала пятиклассница

Самарскими полицейскими разыскивается без вести пропавшая 11-летняя Яна Зубкова.

20 апреля в 6:40 она ушла в школу из дома, расположенного в мкр Крутые Ключи Красноглинского района и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Приметы разыскиваемой: на вид 13-14 лет, среднего телосложения, волосы темно-русого цвета, глаза карие.

Одета: куртка черного цвета, джинсы синего цвета, кроссовки бежевого цвета. На левом плече куртки имеется надорванная наклейка в виде кота. При себе имеет рюкзак черного цвета с розовыми вставками на лямках, на замках рюкзака расположены две игрушки "Лабуба" розового и белого цвета.