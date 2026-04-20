Розыск: в Крутых Ключах пропала пятиклассница Следственные органы выясняют причину гибели двух школьниц под Самарой Газоснабжение потребителей в Серноводске восстановлено В Сергиевском районе более 1150 домов остались без газа В Сызрани из-за коммунальной аварии более 200 домов и пять больниц остались без холодной воды

Розыск: в Крутых Ключах пропала пятиклассница

САМАРА. 20 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Самарскими полицейскими разыскивается без вести пропавшая 11-летняя Яна Зубкова.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

20 апреля в 6:40 она ушла в школу из дома, расположенного в мкр Крутые Ключи Красноглинского района и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Приметы разыскиваемой: на вид 13-14 лет, среднего телосложения, волосы темно-русого цвета, глаза карие.

Одета: куртка черного цвета, джинсы синего цвета, кроссовки бежевого цвета. На левом плече куртки имеется надорванная наклейка в виде кота. При себе имеет рюкзак черного цвета с розовыми вставками на лямках, на замках рюкзака расположены две игрушки "Лабуба" розового и белого цвета.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетней, просьба сообщить по телефонам: 8 (846) 921-76-40 или 112, 102. Также информацию можете передать по телефону дежурного офицера пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области: 8(999)701-02-33.

Андрей Куропаткин 26 июля 2024 10:10 Прокуратура закончила проверять экоотель "Маяк", где в феврале отравились дети

Получается в отравлении детей виновата пожарная безопасность?

Светлана Струнина 05 июля 2024 07:50 ФСБ предотвратила теракт в Самаре

Ишь ты, якiй щiрый хохол у нас тут

Дима Иванаев 10 марта 2023 19:32 В Самаре на ул. Молодогвардейской кирпичная стена рухнула на припаркованный во дворе автомобиль

Здравствуйте, есть контакты владельца?

Иван Ветров 08 февраля 2023 08:46 Чиновники обжалуют компенсацию родным женщины, которую загрызли собаки

Если бы собаки чмновников рвали!!!

Иван Ветров 08 февраля 2023 08:45 Чиновники обжалуют компенсацию родным женщины, которую загрызли собаки

Да такое сплошь и рядом во вс

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре старое дерево рухнуло рядом с ветхим домом по ул. Аксаковская, 6, оборвав провода

В Самаре старое дерево рухнуло рядом с ветхим домом по ул. Аксаковская, 6, оборвав провода

В Красноармейском районе при подъеме уровня воды в пруду размыло дамбу

В Красноармейском районе при подъеме уровня воды в пруду размыло дамбу

